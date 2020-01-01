Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Ты мог такое представить?": Елена Кравец показала нежные фото мужа с детьми

Комментариев: 0
Актриса добавила ко Дню отца подборку умилительных снимков из семейного архива.

"Ты мог такое представить?": Елена Кравец показала нежные фото мужа с детьми
instagram.com/lennykravets

Читай также: Елена Кравец показала, как выглядела в 11 классе

Актриса студии “Квартал 95“ и фронтвумен “Женского квартала“ Елена Кравец поделилась умилительными фото из семейного архива.

В Инста-сториз шоувумен добавила подборку снимков по случаю недавнего праздника - Дня отца. На фото ее супруг Сергей Кравец позирует с двойняшками Екатериной и Иваном, а также со старшей дочерью с Марией, которой сейчас 17 лет. 

Этот день сегодня трижды твой. Мог ли ты себе это представить? - подписала один из снимков Елена.

"Ты мог такое представить?": Елена Кравец показала нежные фото мужа с детьми
instagram.com/lennykravets

"Ты мог такое представить?": Елена Кравец показала нежные фото мужа с детьми
instagram.com/lennykravets

"Ты мог такое представить?": Елена Кравец показала нежные фото мужа с детьми
instagram.com/lennykravets

Ранее мы писали, что Елена Кравец примерила дерзкий образ байкерши. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Елена Кравец, дети звезд, близнецы, мужья звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь