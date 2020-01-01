Актриса добавила ко Дню отца подборку умилительных снимков из семейного архива.

"Ты мог такое представить?": Елена Кравец показала нежные фото мужа с детьми instagram.com/lennykravets

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Актриса студии “Квартал 95“ и фронтвумен “Женского квартала“ Елена Кравец поделилась умилительными фото из семейного архива.

В Инста-сториз шоувумен добавила подборку снимков по случаю недавнего праздника - Дня отца. На фото ее супруг Сергей Кравец позирует с двойняшками Екатериной и Иваном, а также со старшей дочерью с Марией, которой сейчас 17 лет.

Этот день сегодня трижды твой. Мог ли ты себе это представить? - подписала один из снимков Елена.

"Ты мог такое представить?": Елена Кравец показала нежные фото мужа с детьми instagram.com/lennykravets

"Ты мог такое представить?": Елена Кравец показала нежные фото мужа с детьми instagram.com/lennykravets

"Ты мог такое представить?": Елена Кравец показала нежные фото мужа с детьми instagram.com/lennykravets

Ранее мы писали, что Елена Кравец примерила дерзкий образ байкерши.

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