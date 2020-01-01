"Не удержалась": Елена Кравец примеряла дерзкий образ байкерши
Популярная украинская актриса, звезда “Студии Квартал 95“ и участница “Танцев со звездами 2019“ Елена Кравец ошеломила поклонников новой публикацией в соцсети.
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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала снимок, где она предстала в непривычном для нее амплуа. Елена примеряла образ байкерши. На фото Кравец в черном наряде позирует на байке. На ней джинси, длинная футболка, кожаная куртка, ботинки и темные очки.
“Не удержалась...Примеряла “bobber“ (так зовут мотоцикл)“, - подписала свежий кадр актриса.
Поклонники телезвезды принялись активно комментировать ее дерзкий образ:
- Оу, Лена😅💣💥 И стиль подходит😜♥️
- Мощно🔥🔥🔥
- Леночка, вы супер. Позитив и адреналин зашкаливает.😍👍👏👏👏.
- Я не узнала😂! Крутаяяяя😻
- 👏 Лена Кравец вы молодец, в жизни надо все попробовать. Кроме сигорет, алкоголя, и напкотиков.
- Обалдеть! Круто!
- Так вот для чего Вы купили косуха! Готовились к встрече !😀😀😀 Очень органично!
- Кажется что вы всю жизнь на мотоцикле 😍 супер ❤️
- Вот эта обновка, красиво и ловка.
- Вам он очень идёт 😍
Напомним, ранее Елена Кравец нарядила мужа и двойняшек в вышиванки.
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