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"Не удержалась": Елена Кравец примеряла дерзкий образ байкерши

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Звезда "Квартала 95" удивила фанов новым фото в Сети.
"Не удержалась": Елена Кравец примеряла дерзкий образ байкерши
"Не удержалась": Елена Кравец примеряла дерзкий образ байкерши
instagram.com/lennykravets

Популярная украинская актриса, звезда “Студии Квартал 95“ и участница “Танцев со звездами 2019“ Елена Кравец ошеломила поклонников новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала снимок, где она предстала в непривычном для нее амплуа. Елена примеряла образ байкерши. На фото Кравец в черном наряде позирует на байке. На ней джинси, длинная футболка, кожаная куртка, ботинки и темные очки.

“Не удержалась...Примеряла “bobber“ (так зовут мотоцикл)“, - подписала свежий кадр актриса.

Елена Кравец в образе байкерши
Елена Кравец в образе байкерши
Скриншот

Поклонники телезвезды принялись активно комментировать ее дерзкий образ:

  • Оу, Лена😅💣💥 И стиль подходит😜♥️
  • Мощно🔥🔥🔥
  • Леночка, вы супер. Позитив и адреналин зашкаливает.😍👍👏👏👏.
  • Я не узнала😂! Крутаяяяя😻
  • 👏 Лена Кравец вы молодец, в жизни надо все попробовать. Кроме сигорет, алкоголя, и напкотиков.
  • Обалдеть! Круто!
  • Так вот для чего Вы купили косуха! Готовились к встрече !😀😀😀 Очень органично!
  • Кажется что вы всю жизнь на мотоцикле 😍 супер ❤️
  • Вот эта обновка, красиво и ловка.
  • Вам он очень идёт 😍

Напомним, ранее Елена Кравец нарядила мужа и двойняшек в вышиванки.

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Теги: Елена Кравец
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Источник: Ivona bigmir)net

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