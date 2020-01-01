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Елена Кравец показала, как выглядела в 11 классе

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Звезда "95 квартала" поделилась архивным фото с Дня последнего звонка.
Елена Кравец показала, как выглядела в 11 классе
Елена Кравец показала, как выглядела в 11 классе
instagram.com/lennykravets

Известная украинская актриса, звезда “Вечернего квартала“ и “Женского квартала“ Елена Кравец поделилась с поклонниками историей из юности. По случаю Дня матери артистка опубликовала архивный кадр с мамой Надеждой Федоровной и рассказала о ее поддержке.

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Так, на странице Кравец в Инстаграм появилось фото с последнего звонка актрисы. На снимке 11-классница Кравец позировала в белой блузке, черной юбке и с лентой “Выпускник-1993“. Рядом с будущей звездой “Квартала 95“ запечатлена Надежда Федоровна. В описании к снимку Елена рассказала о характере и увлечениях мамы.

“У моей мамы нет аккаунта в Инстаграм, она “на вы“ с компьютером (это пока, говорит:) и ей порой сложно успеть за всеми нами. Но она знает толк в литературе, разбирается в людях, классно шьёт (юбка на фото- ее рук дело) и элегантно пьёт кофе- в изящной чашке и в прикусочку с конфетой. А ещё у неё до сих пор очень молодой голос и страсть к новым шмоточкам:)) И она всегда была на моей стороне, сколько себя помню“, - поделилась Кравец.

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Также Елена вспомнила, как однажды влюбилась в одного парня, старшее ее на 2 года. Звезда рассказала, как во время этой любовной истории ее поддерживала мама.

“В 11 классе я влюбилась в парня на пару лет старше и просто потеряла голову: страдала, плакала и слушала “Танцы вдвоём“ в наушниках. А вечерами ждала ее после работы, и часами на кухне рассказывала ей, какой он классный, идеальный и вообще!))🤦‍♀️ Однажды, пытаясь меня подбодрить, она сказала: “Ленчик, он будет наш!“. Потом прошло время, парень этот “стал наш“, страсти утихли. Мы даже повстречались с ним пару месяцев как-то невнятно и я успокоилась, мы расстались. Мама и тут была уместной: “Ты знаешь, я всегда чувствовала, что это не наш вариант“. И вот это вот “мы“ в таких, казалось бы, непростых житейских ситуациях, всегда позволяло мне крепче стоять на ногах и чувствовать, что я не одна. И что мама всегда незримо держит меня за руку. Как и я сейчас своих детей. Как и все мамы. Всех нас. Любовь. 😇♥️🙏“. - написала Елена.

Елена Кравец показала, как выглядела в 11 классе
Елена Кравец показала, как выглядела в 11 классе
Скриншот

Ранее Елена Кравец высказалась о дружбе с первой леди.

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Теги: Елена Кравец, Женский квартал, студия Квартал 95
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Источник: Ivona bigmir)net

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