Мария Кравец добавила новые фото в удобной повседневной одежде .

"Солнечная": 17-летняя дочь Кравец показала, как прогулялась по Киеву instagram.com/ma_kravets

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Дочка украинской шоувумен, актрисы “Квартала 95“ Елены Кравец 17-летняя Маша как две капли воды похожа на знаменитую маму. И каждое новое фото девушки подтверждает невероятное сходство. Хотя у Маши, как у многих подростков, видна любовь к удобному кежуал-стилю в одежде и броским аксессуарам.

Так, недавно Мария добавила несколько новых кадров в Инстаграм, на которых появилась в джинсах и клетчатой куртке, поверх которой надета блестящая сумка-бананка. Девушка позирует на киевском мосту, а ее распущенные волосы развевает ветер.

*подпись не про карантин*, - пошутила Маша.

"Солнечная": 17-летняя дочь Кравец показала, как прогулялась по Киеву instagram.com/ma_kravets

В комментариях фолловеры похвалили фото Маши и назвали ее "солнечной".

Кроме того, Маша добавила эффектное селфи в Инста-сториз, на котором выглядит женственно и очень нежно.

"Солнечная": 17-летняя дочь Кравец показала, как прогулялась по Киеву instagram.com/ma_kravets

Ранее мы писали, что Елена Кравец показала свежие снимки с мужем и детьми.

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