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"Такие сладкие": Кравец умилила Сеть новым снимком двойняшек

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Шоувумен добавила фото спящих сына и дочери и написала о детских книжках .

"Такие сладкие": Кравец умилила Сеть новым снимком двойняшек
instagram.com/lennykravets

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Актриса студии “Квартал 95“, фронтвумен “Женского квартала“ Елена Кравец очаровала Сеть новым фото младших детей. В Инстаграм шоувумен добавила снимок, на котором 3-летние двойняшки Иван и Екатерина мирно спят в кроватке. В описании к фото артистка обрисовала нелегкий процесс укладывания малышей и отметила, что сама в восторге от современной детской литературы. Кроме того, Елена поделилась намерением почитать детские книги вслух онлайн.

Фух... Спят, наконец-то. Три сказки, два компота, снова книжка, выбор «а с кем я буду спать?!» и долгий поиск любимого толстого кота... Потом снова «почитай» и «мам, мне надо рассказать тебе секрет..». В общем, вырубились🤦‍♀️. Но ребята, какие же крутые детские книжки сейчас!!! Признаюсь честно, я фанат детской литературы. Некоторые книги покупаю как будто малышам на будущее, но на самом деле-себе сегодняшней. И решила, что хочу поделиться с вами и вашими гномиками своими находками! Так что почитаю завтра одну отличную историю...В 21.00 или в 22.00 лучше? Или во сколько там ваши укладываются? )), - написала Кравец.

"Такие сладкие": Кравец умилила Сеть новым снимком двойняшек
instagram.com/lennykravets

Фолловеры умилились снимком, многие написали в комментариях, что детки Кравец “милые“ и “сладкие“.

Напомним, что у Елены и ее супруга Сергея есть еще старшая дочь 17-летняя Мария. 

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Теги: Елена Кравец, дети звезд, детские книги
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Источник: IVONА bigmir)net

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