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Теперь официально: ALYOSHA и Тарас Тополя станут многодетными родителями

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Звездная пара украсила digital-обложку журнала Viva! и рассказала о пополнение в семье.
Теперь официально: ALYOSHA и Тарас Тополя станут многодетными родителями
Теперь официально: ALYOSHA и Тарас Тополя станут многодетными родителями
Viva!

В течение нескольких месяцев в кулуарах шоу-бизнеса ходили слухи: певица ALYOSHA беременна третьим ребенком. Но ни сама артистка, ни ее супруг, фронтмен группы “Антитела”, Тарас Тополя, не комментировали домыслы.

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Пришло время и пара раскрыла свой семейный секрет: “Ждем третьего”,  -  сообщили артисты со страниц популярного глянца.

ALYOSHA и Тарас Тополя станут многодетными родителями
ALYOSHA и Тарас Тополя станут многодетными родителями
Viva!

В интервью для Viva! ALYOSHA отметила: 

“У меня было желание родить третьего ребенка, а когда это должно произойти -  не мое и не Тараса решение, а Творца. Мы не специально. Я просто чувствовала, что это произойдет и была готова к этому. Мы оба очень рады, что нас выбрала еще одна душа, которую мы окружим любовью…”.

ALYOSHA и Тарас Тополя станут многодетными родителями
ALYOSHA и Тарас Тополя станут многодетными родителями
Viva!

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Тарас, в свою очередь, добавил, что сыновья (артисты воспитывают двух сыновей  -  Романа и Марка) на новость о пополнении в семье отреагировали эмоционально и радостно.

ALYOSHA и Тарас Тополя станут многодетными родителями
ALYOSHA и Тарас Тополя станут многодетными родителями
Viva!

И с уверенностью заявил:

“Роман очень чувственный молодой человек. Уверен, он будет давать ребенку много ласки и любви. А Марк, в свою очередь, будет оберегать от обидчиков в будущем, ведь у него такой характер, что может постоять и за себя, и за весь подъезд”.

ALYOSHA и Тарас Тополя станут многодетными родителями
ALYOSHA и Тарас Тополя станут многодетными родителями
Viva!

Ранее мы писали, что Ольга Сумская поздравила дочку и зятя с рождением второго ребенка.

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Теги: Alyosha, Тарас Тополя
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Источник: Ivona bigmir)net

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