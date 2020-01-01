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Певица Alyosha намекнула на третью беременность

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Украинская артистка показала округлившийся живот.
Певица Alyosha намекнула на третью беременность
Певица Alyosha намекнула на третью беременность
instagram.com/alyoshasinger

Украинскую певицу, участницу “Евровидения 2010“ Alyosha заподозрили в третьей беременности. О том, что артистка подарит своему мужу, лидеру группы “Антитела“ Тарасу Тополе еще одного ребенка, первой написала в Telegram-канале “Особливе з Соломією“ ведущая Соломия Витвицкая.

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Так, по словам ведущей 1+1, во время совместного концерта с Vlad Darwin Alyosha выходила на сцену только в широких нарядах, пытаясь скрыть округлившийся животик. Кроме того, Витвицкая заявила, что певица случайно рассекретила беременность, сказав, что ей очень идут “топольки“.

“Darwin сделал комплимент, что блондинке подходят цветы, а Лена ответила, что на самом деле ей идут “Топольки“. Кстати, прямо со сцены, она призналась в любви мужу Тарасу Тополе“, - рассказала Соломия. 

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В качестве подтверждения журналистка опубликовала несколько фото и видео с Alyosha. Отметим, что исполнительница и ее супруг  пока не комментируют информацию о пополнении в семье.

Ранее Тарас Тополя рассказал о кризисных моментах в отношениях с Alyosha.

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Теги: Alyosha, Тарас Тополя, Соломия Витвицкая
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Источник: Ivоna bigmir)net

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