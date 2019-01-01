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Тарас Тополя рассказал о кризисных моментах в отношениях с Alyosha

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Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя впервые рассказал о проблемах в браке с Alyosha.
Тарас Тополя рассказал о кризисных моментах в отношениях с Alyosha
Тарас Тополя рассказал о кризисных моментах в отношениях с Alyosha
Пресс-служба

В эксклюзивном интервью программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, лидер группы “Антитела“ Тарас Тополя рассказал, как любит проводить свободное время с семьей, и кто их сдерживает, когда в отношениях случаются проблемы.

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Несмотря на плотный концертный график, Тарас Тополя и Alyosha успевают уделять время воспитанию двух сыновей. Даже когда нет возможности поехать в полноценный длительный отпуск, мужчина собирает всю семью вместе хотя бы на несколько часов.

“В Киеве есть лес Пуща Водица, в котором я с детства отдыхал. Там есть и озера, и источники. Когда хотим отдохнуть, берем машину и выезжаем на пикник, разжигаем огромный костер, ребята у него прыгают, затем тушим его и едем домой“, – поделился лидер группы “Антитела“ в эфире канала “Украина“.

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По словам Тараса Тополи, в их с Еленой отношениях были такие кризисные моменты, когда сдерживали только дети.

“Мы прекрасно понимали, что то сексуальное влечение, страсть – оно все остается, но угасает. А дальше должны быть какие-то вещи, на которых нужно строить союз. В определенный момент люди начинают конфликтовать, они выступают раздражающим элементом друг для друга. Когда двое любящих людей превращаются в антагонистов и выбрасывают друг против друга кучу грязи, а если еще и в известных семьях – пресса это смакует с удовольствием. У нас двое детей, это такой огромный магнит, который держит, потому что мы очень их любим и любые проблемы преодолеваются этой любовью, которая есть между нами. В том числе – любовью к детям и желанием им хорошего будущего“, – рассказал Тарас Тополя в интервью “Ранку з Україною“.

Смотрите программу “Ранок з Україною“ по будням в 6:30 на канале “Україна“.

Напомним, ранее Тарас Тополя рассказал, что подарил Алеше после рождения сыновей.

 

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Теги: Тарас Тополя, Alyosha
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Источник: Ivonа bigmir)net

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