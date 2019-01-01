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"Буде син": Антитіла показали в новом клипе семейное видео Тараса Тополи и Alyosha

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Группа "Антитіла" выпустила новый клип на песню "Буде син". В видео использовали архивное видео Тараса Тополи.
"Буде син": Антитіла показали в новом клипе семейное видео Тараса Тополи и Alyosha
"Буде син": Антитіла показали в новом клипе семейное видео Тараса Тополи и Alyosha
Скриншот

Известная украинская группа “Антитіла“ презентовала клип на одну из песен с альбома Hello - “Буде син“. Премьера видео состоялась 17 октября на YouTube-канале коллектива.

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Режиссерами нового ролика выступили участники группы - Тарас Тополя и Сергей Вусык. Отметим, что в клипе на композицию “Буде син“ были использованы архивные видео лидера “Антитіл“ Тараса Тополі и его супруги, певицы Alyosha.

В клипе можно увидеть эксклюзивные кадры из частной жизни звездного семейства: рождение первенца, свадьба Тараса и Alyosha и их семейные будни с сыновьями Романом и Марком.

“Пісня “Буде син“ певною мірою автобіографічна. Наше близьке оточення і друзі знають, що саме в Карпатах, на лоні природи зароджувались наші з Оленою стосунки і власне план про який співається у пісні ми майже виконали. У нас двоє синів, залишилися ще дівчинка, якій ми, звичайно ж, будемо раді“, - прокомментировал Тарас Тополя.

Напомним, ранее Тарас Тополя рассказал, что подарил Алеше после рождения сыновей.

 

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Теги: Антитiла, Тарас Тополя, Alyosha
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Источник: Ivona bigmir)net

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