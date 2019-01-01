Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Певица Alyosha рассказала, почему заметно похудела

Комментариев: 0
За кулисами концерта "Музыкальная платформа" певица Alyosha назвала причину своего похудения.
Певица Alyosha рассказала, почему заметно похудела
Певица Alyosha рассказала, почему заметно похудела
Пресс-служба

Популярная певица Alyosha выступила на праздничном концерте “Музыкальная платформа“, который канал “Украина“ покажет 12 октября в 23:00. За кулисами артистка рассказала, почему заметно похудела.

Читай также: “Такая красивая“: Alyosha поразила фанов снимком без макияжа

По словам певицы, изменения во внешности, которые заметили все вокруг, произошли потому, что из-за насыщенного рабочего графика просто не хватало времени поесть.

“На самом деле, сейчас я набрала с 46 до 50 килограмм, потому что было уже чересчур. Сейчас я ем все – и днем, и ночью, организм свое требует. К тому же, приехали родители и начали активно “кормить“. Я очень люблю вкусную еду, и сейчас себе абсолютно ни в чем не отказываю – ем все!“, – призналась Alyosha за кулисами “Музыкальной платформы“.

Впрочем, как оказалось, певица предпочитает простые блюда, но – при одном условии:

“Самое главное для меня, чтобы еда была свежеприготовленной, тогда она самая вкусная, да и полезнее. Что я ем? С утра могу поесть молочную кашу, или оладушки, например, или кусочек торта, сейчас ем действительно все – и конфеты тоже, если хочется“.

Читай также: “Копия мамы“: Певица ALYOSHA впервые показала родителей

Также на “Музыкальной платформе“ зажгут популярные украинские артисты – Олег Винник, Сергей Бабкин, Алина Гросу, Tayanna, Alekseev, MELOVIN, Александр Пономарев, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, JERRY HEIL и др.

Напомним, ранее Тарас Тополя рассказал, что подарил Алеше после рождения сыновей.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Alyosha, Музыкальная платформа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь