Певица Alyosha рассказала, почему заметно похудела

За кулисами концерта "Музыкальная платформа" певица Alyosha назвала причину своего похудения.

Популярная певица Alyosha выступила на праздничном концерте “Музыкальная платформа“, который канал “Украина“ покажет 12 октября в 23:00. За кулисами артистка рассказала, почему заметно похудела.

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По словам певицы, изменения во внешности, которые заметили все вокруг, произошли потому, что из-за насыщенного рабочего графика просто не хватало времени поесть.

“На самом деле, сейчас я набрала с 46 до 50 килограмм, потому что было уже чересчур. Сейчас я ем все – и днем, и ночью, организм свое требует. К тому же, приехали родители и начали активно “кормить“. Я очень люблю вкусную еду, и сейчас себе абсолютно ни в чем не отказываю – ем все!“, – призналась Alyosha за кулисами “Музыкальной платформы“.

Впрочем, как оказалось, певица предпочитает простые блюда, но – при одном условии:

“Самое главное для меня, чтобы еда была свежеприготовленной, тогда она самая вкусная, да и полезнее. Что я ем? С утра могу поесть молочную кашу, или оладушки, например, или кусочек торта, сейчас ем действительно все – и конфеты тоже, если хочется“.

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Также на “Музыкальной платформе“ зажгут популярные украинские артисты – Олег Винник, Сергей Бабкин, Алина Гросу, Tayanna, Alekseev, MELOVIN, Александр Пономарев, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, JERRY HEIL и др.

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