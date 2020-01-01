"Какие красивые!": Елена Кравец показала свежие фото с мужем и детьми
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Актриса студии “Квартал 95“ и фронтвумен “Женского квартала“ очаровала Сеть свежими семейными снимками. В Инстаграм Елена поделилась рассказом, как на прошлой неделе они всем семейством съездили к родственникам в Одессу и отдохнули от загрязненного киевского воздуха.
Публикацию актриса дополнила серией снимков, на которых засвес\тилась вместе с супругом и тремя детьми - 17-летней Марией и 3-летними двойняшками Иваном и Екатериной.
Так вот... на прошлой неделе мы сбежали из Киева в Одессу. Тут было слишком много дыма, а там море, которого никогда не бывает слишком много. Надо отдать должное ребятам из @volkswagen_ua. Очень оперативно они нашли семерым нам вместительный и комфортный автомобиль, внутри которого мы, можно сказать, «залишались вдома» даже находясь в дороге: говорили наперебой, смеялись, капризничали, жевали хот-доги и хрустели чипсами, пели хором песни из мультиков и засыпали под аудиосказки, мчались на перегонки с облаками и думали каждый о своём, глядя в окно... В Одессе выдохнули монотонность и вдохнули полные лёгкие ветра свежего. Привезли Киеву в подарок:) - написала Елена.
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Фолловеры пришли в восторг от фото семейства Кравец и оставили много комментариев. Часть подписчиков, правда, возмутились, что Елена с семьей не соблюдают условия всеукраинского карантина:
- Лена, вы очень красивая😍❤
- А карантин для вас не действует делаете что хотите, а остальным изоляция, и все такое 😒 ну да я же забыл вы же близкие друзья с президентом
- Круто😁👍 а одесситам просто сходить к морю порой лень 🦥 😂
- Младшие дети , наверное, радуются карантину. Мама рядом
- Клааасс😍Ідеально💜
- Ох, какие вы красивые😍😍😍
- Когда б еще, вот так всей семьей отдохнули?!Молодцы!
- Ааааа, какие вы классные😻😻😻😻😻♥️♥️
- Які гарнюні!!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Мария Кравец показала яркие фото в карантине.
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