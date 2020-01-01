Артистка прокомментировала слухи о том, что она планирует стать мэром Киева.

В Сети появились слухи о том, что украинская актриса, звезда юмористических проектов “Вечерний квартал“ и Женский квартал“ Елена Кравец собирается баллотироваться в мэры Киева.

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Знаменитость решила прокомментировать эту новость на своей странице в Инстаграм. Так, в аккаунте Елены появилось черно-белое портретное фото, в описанию к которому она заявила, что ей не интересна политика, поэтому она не планирует строить политическую карьеру.

“Ребята!) Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все..) Политика мне не интересна. Точка“, - написала Кравец.

Звезда "Квартала 95" Елена Кравец рассказала, пойдет ли в политику скриншот

Напомним, ранее Елена Кравец записала трек с Сергеем Бабкиным.

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