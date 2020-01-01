Звезда "Квартала 95" Елена Кравец записала трек с Сергеем Бабкиным - видео

Артисты презентовали совместную песню "Спалах".

Украинская актриса, звезда “Студии Квартал 95“ Елена Кравец выпустила первый трек. 5 июня артистка представила совместную композицию “Спалах“ с известным музыкантом Сергеем Бабкиным.

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Сергей отметил, что во время создания трека у него возникла идея записать коллаборацию с Кравец. Кроме того, артист предложил Елене самой написать свою часть песни. Актриса стала автором речитатива.

На официальном ютуб-канале Бабкина уже появилось mood-видео на свежий хит “Спалах“. В ролике можно увидеть процесс создания трека в студии звукозаписи.

Ранее Елена Кравец нарядила мужа и двойняшек в вышиванки.

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