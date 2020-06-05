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"I Want You": MARUV выпустила совместный трек с Boosin - видео

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"I Want You": MARUV выпустила совместный трек с Boosin - видео
"I Want You": MARUV выпустила совместный трек с Boosin - видео
instagram.com/maruvofficial

Известная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) презентовала свежий трек. Артистка выпустила очередной совместный хит с Boosin. Песня получила название “I Want You“.

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Премьера новой композиции состоялась в четверг, 5 июня, на официальном ютуб-канале  MARUV. В качестве заставки к лирик-видео певица использовала кадр, где она и Boosin в блестящих нарядах позирую в авто. 

MARUV & Boosin - I Want You: слушать песню онлайн

Напомним, ранее MARUV выпустила первый мини-альбом в образе SHLAKOBLOCHINA.

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Теги: MARUV
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  05.06.2020, 13:41
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pусский
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