"I Want You": MARUV выпустила совместный трек с Boosin - видео
Слушай музыкальную новинку от эпатажных украинских артистов!
Известная украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) презентовала свежий трек. Артистка выпустила очередной совместный хит с Boosin. Песня получила название “I Want You“.
Читай также: MARUV удивила кадром, где ее душит мужчина
Премьера новой композиции состоялась в четверг, 5 июня, на официальном ютуб-канале MARUV. В качестве заставки к лирик-видео певица использовала кадр, где она и Boosin в блестящих нарядах позирую в авто.
MARUV & Boosin - I Want You: слушать песню онлайн
Напомним, ранее MARUV выпустила первый мини-альбом в образе SHLAKOBLOCHINA.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил