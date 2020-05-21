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Стильное фото: Елена Кравец нарядила мужа и двойняшек в вышиванки

Комментариев: 1
Актриса показала, как они с супругом и младшими детьми чествуют праздник.

Стильное фото: Елена Кравец нарядила мужа и двойняшек в вышиванки
Стильное фото: Елена Кравец нарядила мужа и двойняшек в вышиванки
instagram.com/lennykravets

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Актриса студии “Квартал 95“, фронтвумен “Женского квартала“ Елена Кравец показала, как они с семьей чествуют День украинской вышиванки.

В Инстаграм знаменитость добавила свежее фото, на котором позирует с супругом Сергеем и младшими детьми-двойняшками - 3-летними Иваном и Екатериной. Сама Елена одета в роскошную белую рубашку с белой вышивкой, ее супруг - в сорочку с желто-голубым орнаментом, а дети - в традиционные наряды с вышивкой в виде калины.

Ежегодно в третий четверг мая мы с нашими «зайчатами- кравчатами» фотографируемся в вышиваночках. Быстренько, с самого утра, перед выходом из дома)) А тут еще и девочки с @varenykyfashion подарили мне лично такую красоту ручной работы !!! Ну чем не повод!))) # Чудовесвято # вишиванкафорева, - написала Елена.

Стильное фото: Елена Кравец нарядила мужа и двойняшек в вышиванки
Стильное фото: Елена Кравец нарядила мужа и двойняшек в вышиванки
instagram.com/lennykravets

Старшая же дочь Елены и Сергея 17-летняя Мария также выставила свежее фото, на котором, правда, появилась не в традиционном украинском наряде, а в соблазнительной маечке, подчеркнувшей ее стройную фигуру.

Стильное фото: Елена Кравец нарядила мужа и двойняшек в вышиванки
Стильное фото: Елена Кравец нарядила мужа и двойняшек в вышиванки
instagram.com/ma_kravets

Ранее мы писали, что Елена Кравец набрала вес на карантине

 

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Теги: Елена Кравец, Маша Кравец, семьи, День вышиванки
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  21.05.2020, 18:34
Оценка:  0
гость
ЕЛЕНА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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