"Подумала, что весы сломались": Елена Кравец призналась, что поправилась на карантине

Звезда "Квартала" заявила, что многие выйдут из карантина с новым весом.

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Известная украинская актриса, звезда “Студии Квартал 95“ Елена Кравец рассказала, как ее изменил карантин. На своей странице в Инстаграм артистка призналась, что поправилась на несколько килограмм, сидя дома.

“Сейчас все говорят, что человечество выйдет из карантина другим, обновлённым. Это правда. Я, например, представляю ту часть человечества, которая выйдет из него с новым весом! Вчера встала на весы и подумала, что они сломались!)) Решила проверить: взвесила детей. Порадовалась за них. Расстроилась за себя. Обиделась на весы. 🤦‍♀️ Поняла, что ещё пару таких недель с минимумом движения и поеданием еды могут закончиться поеданием себя. И вот тогда я точно изолируюсь от внешнего мира, дабы не попадаться ему на глаза:)“, - написала Кравец.

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Елена заявила, что приняла решение следующие 10 дней карантина посвятить борьбе с лишними килограммами. Для этого она обратилась к давней знакомой, тренеру и диетологу Нине, с которой уже составила план действий.

“В общем, решила, хватит!Все. Баста. Финиш. У меня есть следующие десять дней до окончания карантина (мы же все на это надеемся, да?) и я хочу выйти, а не выкатиться из него!)) Когда времени мало, а работы по возвращению в форму предстоит много- я звоню той, кого считаю мастером и экспертом в этом вопросе. Знакомьтесь, Это Нина, она же @ninaradzievskaya. Она же тренер, диетолог и носитель какого-то особого знания, секретного оружия по уничтожению лишних килограммов и сантиметров. Вчера мы с ней всего лишь поговорили по телефону и составили план действий, а сегодня у меня уже минус по весу и тренировка онлайн через несколько минут. Как она это делает? Не знаю. Но это работает. Со мной во всяком случае. Так что я оставляю вас с ней наедине, а сама пошла наряжаться во все красивое спортивное. Мимо кухни, пасочек и холодильника. Гордо поднимая голову и коленки!)“, - поделилась актриса.

Елена Кравец призналась, что поправилась на карантине Скриншот

Напомним, ранее Елена Кравец впервые призналась, что у нее было два выкидыша.

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