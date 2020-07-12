Тина Кароль призналась, что мечтает купить дом в карпатском поселке

Певица поделилась яркими воспоминаниями о покорении Говерлы.

Украинская певица, ведущая “Танцев со звездами“ и тренер шоу “Голос країни“ Тина Кароль дала интервью Кате Осадчей для программы “Світське життя“.

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В новом эфире проекта знаменитость поделилась яркими впечатлениями об отдыхе с сыном Вениамином в Карпатах. Артистка рассказала, что впервые поднялась на Говерлу, хотя сама родом с Ивано-Франковской области. Поэтому в период карантина стал отличным временем, чтобы исправить ситуацию.

Тина призналась, что в Карпатах ее сын впервые попробовал настоящую украинскую кухню. Также звезда отметила, что путешествовала по небольших поселках.

“Веня попробовал настоящую украинскую кухню. Увидел, как овцы пасутся, а затем спускаются вниз к месту, где их будут доить, как это делают мужчины. Он был ошеломлен этим. Я увидела Карпаты с другом стороны. Обычно, приезжала в Буковель, там концерты давала. А тут я поехала в поселки. Например, меня удивил поселок в высокогорье Дзенброня“, - рассказала Кароль.

Кроме того, исполнительница рассекретила, что мечтает купить домик в одном из маленьких поселков в Карпатах.

“Подумала, что я опять приеду и, возможно, нужно что-то там для себя найти. Говорю всем: “Покупайте недвижимость в Украине, развивайте наш туристический бизнес и уважайте свои горы“, - заявила Тина.

Напомним, ранее Тина Кароль похвасталась наградой от Президента Украины.

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