Тина Кароль призналась, что мечтает купить дом в карпатском поселке
Украинская певица, ведущая “Танцев со звездами“ и тренер шоу “Голос країни“ Тина Кароль дала интервью Кате Осадчей для программы “Світське життя“.
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В новом эфире проекта знаменитость поделилась яркими впечатлениями об отдыхе с сыном Вениамином в Карпатах. Артистка рассказала, что впервые поднялась на Говерлу, хотя сама родом с Ивано-Франковской области. Поэтому в период карантина стал отличным временем, чтобы исправить ситуацию.
Тина призналась, что в Карпатах ее сын впервые попробовал настоящую украинскую кухню. Также звезда отметила, что путешествовала по небольших поселках.
“Веня попробовал настоящую украинскую кухню. Увидел, как овцы пасутся, а затем спускаются вниз к месту, где их будут доить, как это делают мужчины. Он был ошеломлен этим. Я увидела Карпаты с другом стороны. Обычно, приезжала в Буковель, там концерты давала. А тут я поехала в поселки. Например, меня удивил поселок в высокогорье Дзенброня“, - рассказала Кароль.
Кроме того, исполнительница рассекретила, что мечтает купить домик в одном из маленьких поселков в Карпатах.
“Подумала, что я опять приеду и, возможно, нужно что-то там для себя найти. Говорю всем: “Покупайте недвижимость в Украине, развивайте наш туристический бизнес и уважайте свои горы“, - заявила Тина.
Напомним, ранее Тина Кароль похвасталась наградой от Президента Украины.
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