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Тина Кароль похвасталась наградой от Президента Украины

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Певица получила орден княгини Ольги III степени.
Тина Кароль похвасталась наградой от Президента Украины
Тина Кароль похвасталась наградой от Президента Украины
instagram.com/tina_karol

Накануне Дня Конституции Украины Владимир Зеленский издал указ, в котором постановил  наградить званиями и орденами звезд украинского шоу-бизнеса. В список лауреатов попала певица и ведущая Тина Кароль.

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя артистка опубликовала несколько кадров с награждения, которое состоялось 7 июля. Президент Украины вручил Кароль орден княгини Ольги III степени. Для особого события Тина выбрала строгий наряд черного цвета - платье и жакет. Свой образ звезда дополнила черными босоножками на каблуке. Отметим, что торжественное вручение награды прошло в Офисе Президента.

“Президент Украины наградил Тину Кароль орденом княгини Ольги III степени. Этой наградой удостаивают женщин за выдающиеся заслуги в различных сферах общественной деятельности, включая культуру и благотворительность“, - говорится в публикации.

Тина Кароль похвасталась наградой от Президента Украины
Тина Кароль похвасталась наградой от Президента Украины
скриншот

Тина Кароль похвасталась наградой от Президента Украины
Тина Кароль похвасталась наградой от Президента Украины
скриншот

Ранее Тина Кароль похвасталась стройными ножками в белом боди.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  07.07.2020, 16:55
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Вот старая жидовская прошмандовка, а поскромничать не смогла?
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