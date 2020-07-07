Певица получила орден княгини Ольги III степени.

Накануне Дня Конституции Украины Владимир Зеленский издал указ, в котором постановил наградить званиями и орденами звезд украинского шоу-бизнеса. В список лауреатов попала певица и ведущая Тина Кароль.

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя артистка опубликовала несколько кадров с награждения, которое состоялось 7 июля. Президент Украины вручил Кароль орден княгини Ольги III степени. Для особого события Тина выбрала строгий наряд черного цвета - платье и жакет. Свой образ звезда дополнила черными босоножками на каблуке. Отметим, что торжественное вручение награды прошло в Офисе Президента.

“Президент Украины наградил Тину Кароль орденом княгини Ольги III степени. Этой наградой удостаивают женщин за выдающиеся заслуги в различных сферах общественной деятельности, включая культуру и благотворительность“, - говорится в публикации.

Тина Кароль похвасталась наградой от Президента Украины скриншот

Тина Кароль похвасталась наградой от Президента Украины скриншот

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