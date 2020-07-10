Актеры сериала “Великі Вуйки. Вдома краще” раскрыли свои любимые места отдыха в Украине

Звезды комедийного сериала рассказали, где ищут приключения, романтику и перезагрузку.

Актеры и творческая группа проекта “Великі Вуйки. Вдома краще” продолжают работать над съемками второго сезона сериала, премьера которого состоится на “1+1” уже этой осенью. По сюжету комедийной истории, после того, как гуцульская делегация в составе Ивана Петрука, Боди, Штефка и Василия Микитюка в столице добилась строительства в Великих Вуйках дороги, частный инвестор построил отель, и деревня вот-вот может стать европейским курортом.

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Осуществится ли мечта жителей Великих Вуйок превратить родную деревню в “туристическую Мекку”, зрители канала увидят в новом сезоне. А пока актеры сериала рассказали о своих реальных любимых местах отдыха в Украине.

Так, креативный продюсер и актер комедии Юрий Горбунов (в сериале - Иван Петрук) признался, что открыл для себя много красивых мест на Киевщине, в частности городок Ржищев на правом берегу Днепра. А в самой столице шоумен советует не обходить красоту и развлечения на острове Труханов.

“Недавно я увлекся яхтингом. Выйти на Днепр - очень хороший способ релакса и дистанциирования от рабочих вопросов”, - говорит Юрий Горбунов. Среди его любимых мест отдыха также Одесса и Карпаты. “К счастью, Украина большая и невероятная для путешествий. Если кто-то не был, очень рекомендую посетить Каменец-Подольский. Львов для нас с Катей является романтическим местом, но там всегда людно и шумно. А если хотите побыть наедине - исследуйте места на Киевщине”, - добавил шоумен.

Актеры сериала “Великі Вуйки. Вдома краще” Пресс-служба

Актриса Инна Приходько, которая исполняет роль Елены, рассказала, что ее главное место перезагрузки - это родина, а именно - поселок городского типа Чернобай в Черкасской области:

“Когда приезжаю домой, обязательно иду с папой на рыбалку. Наслаждаюсь тишиной, свежим воздухом и отдыхаю от безумных ритмов столицы”.

Несмотря на плотный съемочный график, Инна Приходько надеется этим летом побывать еще и в Карпатах.

Актеры сериала “Великі Вуйки. Вдома краще” Пресс-служба

И отдых, и возможность для восстановления здоровья в Украине находит Назар Заднепровский (в сериале - Штефко):

“Мне нравится Свалява на Закарпатье. Уже есть любимые санатории, обязательно пью там лечебную воду”.

Этим летом Назар Заднепровский об отдыхе не мечтает, говорит, что оно пройдет в съемках, репетициях и постановках.

Актеры сериала “Великі Вуйки. Вдома краще” Пресс-служба

Надежда Мейхер в проекте воплощает образ любимой Ивана Галины. Актриса призналась, что ее любимое место в любом уголке Украины - лес:

“Я люблю гулять в лесу, с детьми или сама. Такая прогулка позволяет побыть наедине с собой, в собственном пространстве, что для меня очень важно. И я не ищу определенное место. Лес замечательный везде и всегда”.

Актеры сериала “Великі Вуйки. Вдома краще” Пресс-служба

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Владимир Николаенко, который исполняет роль Боди, утверждает, что стоит отъехать от Киева километров на 40, в Бучу, Ирпень - и уже можно увидеть удивительные и, возможно, новые для себя места.

“Красота в Украине везде! Лично я больше всего люблю возвращаться в Бердянск, Львов и Днепр. Каждый город встречает тебя по-своему искренне и колоритно”, - добавил актер.

Актеры сериала “Великі Вуйки. Вдома краще” Пресс-служба

Арам Арзуманян (в сериале - Вазген) говорит, что его любимое место отдыха - возле родителей:

“Я вырос в Мелитополе, вблизи Азовского моря. Только появляется возможность, стараюсь хоть на несколько дней отправиться к родным. А еще мой папа летом празднует день рождения, поэтому поездка домой в этот период уже давно стала приятной и важной традицией”.

Актеры сериала “Великі Вуйки. Вдома краще” Пресс-служба

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Владимир Горянский, который в сериале является Главой села, с семьей объездил почти всю Украину, и утверждает, что одно любимое место выбрать невозможно.

“Украина богата красотой природы и архитектуры. Мы с семьей очень любим Карпаты, Шацкие озера, леса Житомирщины. Иногда просто отправляемся гулять по Львову и Черновцам. А летом, когда есть свободные между съемками дни, стараемся попасть в Одессу. Если поездить, рассмотреть, там можно найти места с абсолютно чистым морем”, - говорит актер.

Актеры сериала “Великі Вуйки. Вдома краще” Пресс-служба

Украиноязычный сериал “Великі Вуйки. Вдома краще” является собственной разработкой “1+1”, а над его производством работает команд а “1+1 Продакшн”. Съемки ведутся с соблюдением новых требований работы съемочных групп в условиях адаптивного карантина.

Премьера сериала “Великі Вуйки. Вдома краще” на “1+1” запланирована на осень.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль появится в новом сезоне популярного сериала “Великі Вуйки“.

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