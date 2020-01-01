Тина Кароль получила почетную государственную награду от президента Зеленского

Награждены также были Потап, Ирина Билык и Маша Ефросинина.

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Популярная украинская певица Тина Кароль удостоена ордена княгини Ольги III степени. по случаю Дня Конституции Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №254/2020, которым наградил деятелей культуры, науки, образования и других сфер.

Среди звезд шоу-бизнеса, получивших награды, кроме Кароль, также оказались Потап, Маша Ефросинина, Ирина Билык.

Так, телеведущая Мария Ефросинина получила орден “За заслуги“ ІІІ степени, а телеведущая Алла Мазур – орден княгини Ольги ІІ степени. Певец и композитор Алексей Потапенко (Потап) стал заслуженным артистом Украины. Певицы Ирина Билык и Тина Кароль получили орден княгини Ольги ІІІ степени.

Тина Кароль в своем Инстаграм поблагодарила за признание и поздравила коллег.

Благодарная! Ценю каждую награду, особенно такую ​​почетную! Поздравляю коллег! Мира и здоровья, - написала она в сторис.

Заметим, это не первая государственная награда певицы - Кароль также обладательница Государственного ордена Украины по Миротворческие миссии (Ирак, Косово), государственной медали “За труд и отвагу“, удостоена Высшего церковного Ордена Святой Великомученицы Катерины Первой степени.

Ранее Тина Кароль в расстегнутом наряде подразнила поклонников.

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