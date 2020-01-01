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Потап выпустил новый трек о карантинном лете 2020 - видео

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Слушай музыкальную новинку от популярного украинского артиста!
Потап выпустил новый трек о карантинном лете 2020 - видео
Потап выпустил новый трек о карантинном лете 2020 - видео
Скриншот YouTube

Известный украинский рэп-исполнитель, учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment Алексей Потапенко (Потап) порадовал своих поклонников новым хитом на тему карантина.

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Так, 18 июня, на официальном ютуб-канале 39-летнего артиста появилось mood-видео на свежую композицию “ЛЕТО2020“. Ролик Потап снял на одной из спортивных площадок Киева. Также в клипе модно увидеть анимационными эффекты.

“Музыкальный прогноз от #ПТП. Роково-трэповый трек-освобождение. Напоминание людям, что настоящее Лето соткано из хороших эмоций, улыбок, танцев и песен, фестивалей и прыжков в воду. “Нельзя держать весь мир взаперти. Если с весной мы еще согласились, то лето у нас никто не заберет!“, - говорится в описании к ролику.

Напомним, ранее Настя Каменских растрогала Сеть нежным фото с мужем.

 

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Теги: Потап
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Источник: Ivona bigmir)net

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