Настя Каменских растрогала Сеть нежным фото с мужем

Певица поделилась романтическим кадром с Потапом.

Известная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками новой фотографией с супругом, рэпером и продюсером Потапом.

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На своей странице в Инстаграм 33-летняя знаменитость разместила романтический кадр, где она запечатлена в нежных объятиях любимого. На снимке Настя появилась в белой рубашке и джинсовых шортах, а Потап предстал в белой рубашке и бейсболке.

“Наша сила - в любви“, - трогательно подписала фото Каменских.

Скриншот

Поклонники звездной пары принялись активно комментировать их новый совместный кадр:

Это любовь 😻❤️✨y

Невероятные

Так няшно

Самая красивая пара😍

Обалденные 😍 счастья вам ❤️❤️❤️❤️❤️

Так романтично💕

Чарівні💕

Пара, из-за которой я верю в любовь😻

Напомним, ранее Каменских показала животик в откровенном наряде.

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