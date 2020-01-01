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Настя Каменских растрогала Сеть нежным фото с мужем

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Певица поделилась романтическим кадром с Потапом.
Настя Каменских растрогала Сеть нежным фото с мужем
instagram.com/kamenskux

Известная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками новой фотографией с супругом, рэпером и продюсером Потапом.

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На своей странице в Инстаграм 33-летняя знаменитость разместила романтический кадр, где она запечатлена в нежных объятиях любимого. На снимке Настя появилась в белой рубашке и джинсовых шортах, а Потап предстал в белой рубашке и бейсболке.

“Наша сила - в любви“, - трогательно подписала фото Каменских.

Скриншот

Поклонники звездной пары принялись активно комментировать их новый совместный кадр:

  • Это любовь 😻❤️✨y
  • Невероятные
  • Так няшно
  • Самая красивая пара😍
  • Обалденные 😍 счастья вам ❤️❤️❤️❤️❤️
  • Так романтично💕
  • Чарівні💕
  • Пара, из-за которой я верю в любовь😻

Напомним, ранее Каменских показала животик в откровенном наряде.

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Теги: Настя Каменских, Потап
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Источник: Ivona bigmir)net

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