Настя Каменских растрогала Сеть нежным фото с мужем
Известная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками новой фотографией с супругом, рэпером и продюсером Потапом.
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На своей странице в Инстаграм 33-летняя знаменитость разместила романтический кадр, где она запечатлена в нежных объятиях любимого. На снимке Настя появилась в белой рубашке и джинсовых шортах, а Потап предстал в белой рубашке и бейсболке.
“Наша сила - в любви“, - трогательно подписала фото Каменских.
Поклонники звездной пары принялись активно комментировать их новый совместный кадр:
- Это любовь 😻❤️✨y
- Невероятные
- Так няшно
- Самая красивая пара😍
- Обалденные 😍 счастья вам ❤️❤️❤️❤️❤️
- Так романтично💕
- Чарівні💕
- Пара, из-за которой я верю в любовь😻
Напомним, ранее Каменских показала животик в откровенном наряде.
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