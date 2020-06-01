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Аппетитная пышечка: В Сеть попало архивное фото Каменских с Потапом

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Фанаты вспомнили, какими звезды были в 2014.

Какая аппетитная пышечка: В Сеть попало архивное фото Каменских с Потапом
Какая аппетитная пышечка: В Сеть попало архивное фото Каменских с Потапом
instagram.com/potupinastyaf

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Певица Настя Каменских, которая активно покоряет отечественную и иностранную сцену, заслужила славу настоящей секс-бомбы. Звезда частенько появляется в соблазнительных нарядах, демонстрируя стройную спортивную фигуру. И уже мало кто помнит, что 5-6 лет назад Каменских была аппетитной пышечкой. А вот фан-клуб Насти и ее супруга продюсера, рэпера Потапа вспомнил те времена - и разместил в Инстаграм архивное фото пары.

В кадре нынешние звездные супруги, а тогда - коллеги по дуэту “Потап и Настя“ запечатлены во время выступления. Потап появился в кадре в костюме фиалкового цвета и яркой кепке, надетой козырьком назад, а Каменских - в элегантном черном платье с розовыми вставками и корсетным верхом. На голове у звезды - несколько “взрывные“ кудряшки.

Смотришь на старые фото и думаешь о том, как все-таки быстро летит время 😍😭, - написали в публикации.

Какая аппетитная пышечка: В Сеть попало архивное фото Каменских с Потапом
Какая аппетитная пышечка: В Сеть попало архивное фото Каменских с Потапом
instagram.com/potupinastyaf

 

Ранее мы писали, что Потап признался, когда влюбился в Каменских. 

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Теги: Настя Каменских, Потап, фигура звезды, поправилась
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Сосися  (аноним)  01.06.2020, 11:26
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