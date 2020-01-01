"Просто и по-домашнему": Потап показал, как его сын питается в гостях у дедушки
Известный украинский рэпер, учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment Алексей Потапенко (Потап) поделился новой фотографией сына от брака с Ириной Горовой.
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На своей странице в Инстаграм 39-летний артист рассказал фанам, что отправился с 11-летнем Андреем в гости к дедушке. Звездный отец показал, как мальчик питается в гостях. На свежем кадре сын рэпера сидит за кухонным столом, а перед ним - тарелки с яичницей с сосисками, салатом и луком.
“У Деда, дома на кухне, так хорошо....“, - подписал фото Потап.
Поклонники музыканта принялись активно комментировать новую фотографию:
- О да.......всегда хорошо у деда😂
- Помню это коронное блюдо из детства - сосиски в форме тюльпанчиков😍
- Супер просто🤩
- Малой классный 🥰
- Не овсянка с яблоком😲😲😲??? А что так можно было😉😅
- Очень мне похож на маму🤗🤗
- Ще шматка сала не вистачає😄
- 😍😍😍Самые лучшие посиделки
- Хороший мальчик!!!❤️👍
- Как все просто и по домашнему👍🍛🍛🍛🍳
Напомним, ранее Настя Каменских растрогала Сеть нежным фото с мужем.
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