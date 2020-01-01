Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Просто и по-домашнему": Потап показал, как его сын питается в гостях у дедушки

Комментариев: 0
Рэпер показал, как проводит время с сыном от брака с Ириной Горовой.
"Просто и по-домашнему": Потап показал, как его сын питается в гостях у дедушки
"Просто и по-домашнему": Потап показал, как его сын питается в гостях у дедушки
instagram.com/realpotap

Известный украинский рэпер, учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment Алексей Потапенко (Потап) поделился новой фотографией сына от брака с Ириной Горовой.

Читай также: “От счастья еще красивее“: Похудевшую Каменских сложно узнать на новых фото

На своей странице в Инстаграм 39-летний артист рассказал фанам, что отправился с 11-летнем Андреем в гости к дедушке. Звездный отец показал, как мальчик питается в гостях. На свежем кадре сын рэпера сидит за кухонным столом, а перед ним - тарелки с яичницей с сосисками, салатом и луком.

“У Деда, дома на кухне, так хорошо....“, - подписал фото Потап.

Потап показал, как его сын питается в гостях у дедушки
Потап показал, как его сын питается в гостях у дедушки
скриншот

Поклонники музыканта принялись активно комментировать новую фотографию:

  • О да.......всегда хорошо у деда😂
  • Помню это коронное блюдо из детства - сосиски в форме тюльпанчиков😍
  • Супер просто🤩
  • Малой классный 🥰
  • Не овсянка с яблоком😲😲😲??? А что так можно было😉😅
  • Очень мне похож на маму🤗🤗
  • Ще шматка сала не вистачає😄
  • 😍😍😍Самые лучшие посиделки
  • Хороший мальчик!!!❤️👍
  • Как все просто и по домашнему👍🍛🍛🍛🍳
     

Напомним, ранее Настя Каменских растрогала Сеть нежным фото с мужем.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Потап
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь