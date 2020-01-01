Рэпер показал, как проводит время с сыном от брака с Ириной Горовой.

"Просто и по-домашнему": Потап показал, как его сын питается в гостях у дедушки instagram.com/realpotap

Известный украинский рэпер, учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment Алексей Потапенко (Потап) поделился новой фотографией сына от брака с Ириной Горовой.

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На своей странице в Инстаграм 39-летний артист рассказал фанам, что отправился с 11-летнем Андреем в гости к дедушке. Звездный отец показал, как мальчик питается в гостях. На свежем кадре сын рэпера сидит за кухонным столом, а перед ним - тарелки с яичницей с сосисками, салатом и луком.

“У Деда, дома на кухне, так хорошо....“, - подписал фото Потап.

Потап показал, как его сын питается в гостях у дедушки скриншот

Поклонники музыканта принялись активно комментировать новую фотографию:

О да.......всегда хорошо у деда😂

Помню это коронное блюдо из детства - сосиски в форме тюльпанчиков😍

Супер просто🤩

Малой классный 🥰

Не овсянка с яблоком😲😲😲??? А что так можно было😉😅

Очень мне похож на маму🤗🤗

Ще шматка сала не вистачає😄

😍😍😍Самые лучшие посиделки

Хороший мальчик!!!❤️👍

Как все просто и по домашнему👍🍛🍛🍛🍳



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