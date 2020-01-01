"Бомба!": Тина Кароль в расстегнутом наряде подразнила поклонников
Читай также: “Сама себя не узнаю“: Могилевская показала фото в новом образе
Пока в Украине продолжается карантин и концерты с тусовками перенесены на более позднее время, певица Тина Кароль поднимает настроение поклонникам яркими фото.
Так, в Инстаграм артистка добавила кадр из фотосессии, на котором появилась с легким макияжем, ближе к натуральному, и завитыми в локоны волосами. Изюминкой образа стал наряд Кароль - белоснежную мужскую рубашку Тина надела на голое тело и расстегнула до самой груди.
Соблазнительное фото звезда оставила без подписи.
Читай также: Горячо: Тина Кароль поразила Сеть снимком в белье
Фолловеры прокомментировали фото, наделав Кароль комплиментов:
- Моя ориентация вышла из чата😁❤️
- Аоаоа! Какая красавица 😍😍😍😍
- Такая солнечная🙈😻👑
- Бомба 😻
- Шалено красива🔥💕
- Красивые локоны😍
- Уля-ля ✨
- Шикарная😍😍😍
- Такая сильно красивая😍
- Счастливое солнышко❣️☀️
- Какая улыбка😍😍😍 Счастливая такая❤️❤️, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Тина Кароль соблазнительно позировала в откровенном платье.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил