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"Бомба!": Тина Кароль в расстегнутом наряде подразнила поклонников

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Певица показала яркий кадр стильной фотосессии, в которой позировала без белья.

"Бомба!": Тина Кароль подразнила поклонников в расстегнутом наряде
instagram.com/tina_karol

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Пока в Украине продолжается карантин и концерты с тусовками перенесены на более позднее время, певица Тина Кароль поднимает настроение поклонникам яркими фото.

Так, в Инстаграм артистка добавила кадр из фотосессии, на котором появилась с легким макияжем, ближе к натуральному, и завитыми в локоны волосами. Изюминкой образа стал наряд Кароль - белоснежную мужскую рубашку Тина надела на голое тело и расстегнула до самой груди.

Соблазнительное фото звезда оставила без подписи.

"Бомба!": Тина Кароль подразнила поклонников в расстегнутом наряде
instagram.com/tina_karol

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Фолловеры прокомментировали фото, наделав Кароль комплиментов:

  • Моя ориентация вышла из чата😁❤️
  • Аоаоа! Какая красавица 😍😍😍😍
  • Такая солнечная🙈😻👑
  • Бомба 😻
  • Шалено красива🔥💕
  • Красивые локоны😍
  • Уля-ля ✨
  • Шикарная😍😍😍
  • Такая сильно красивая😍
  • Счастливое солнышко❣️☀️
  • Какая улыбка😍😍😍 Счастливая такая❤️❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль соблазнительно позировала в откровенном платье. 

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Теги: Тина Кароль, пикантные фото, грудь, фигура звезд
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