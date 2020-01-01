"Бомба!": Тина Кароль в расстегнутом наряде подразнила поклонников

Певица показала яркий кадр стильной фотосессии, в которой позировала без белья.

"Бомба!": Тина Кароль подразнила поклонников в расстегнутом наряде instagram.com/tina_karol

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Пока в Украине продолжается карантин и концерты с тусовками перенесены на более позднее время, певица Тина Кароль поднимает настроение поклонникам яркими фото.

Так, в Инстаграм артистка добавила кадр из фотосессии, на котором появилась с легким макияжем, ближе к натуральному, и завитыми в локоны волосами. Изюминкой образа стал наряд Кароль - белоснежную мужскую рубашку Тина надела на голое тело и расстегнула до самой груди.

Соблазнительное фото звезда оставила без подписи.

"Бомба!": Тина Кароль подразнила поклонников в расстегнутом наряде instagram.com/tina_karol

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Фолловеры прокомментировали фото, наделав Кароль комплиментов:

Моя ориентация вышла из чата😁❤️

Аоаоа! Какая красавица 😍😍😍😍

Такая солнечная🙈😻👑

Бомба 😻

Шалено красива🔥💕

Красивые локоны😍

Уля-ля ✨

Шикарная😍😍😍

Такая сильно красивая😍

Счастливое солнышко❣️☀️

Какая улыбка😍😍😍 Счастливая такая❤️❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль соблазнительно позировала в откровенном платье.

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