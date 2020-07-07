"Воплощение красоты": Ризатдинова показала роскошную грудь в наряде с декольте
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Гимнастка Анна Ризатдинова блеснула роскошной грудью в наряде с глубоким декольте. В Инстаграм знаменитость добавила пост, в котором написала о женской красоте и неповторимости.
Публикацию Анна дополнила gif-кой, на которой шлет воздушный поцелуй. В кадре Ризатдинова появилась в полосатой яркой майке с глубоким вырезом.
Без повода и не потому что на днях был день поцелуев 💋, а просто потому , что каждая из вас девочки уникальна и неповторима!) не забывайте об этом 😉 Вы воплощение красоты 🌺, - написала Анна.
Пост прокомментировал телеведущий Владимир Остапчук, пошутив об отношении женщин к соперницам:
Все, кроме одной категории «бывшая моего мужчины». Этих вы ненавидите люто и последовательно:-) чтоб к ней даже не подходил, понял меня?! - написал шоумен.
Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова поразила Сеть снимком в купальнике.
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