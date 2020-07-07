Спортсменка написала пост о красоте женщин.

"Воплощение красоты": Ризатдинова показала роскошную грудь в наряде с декольте instagram.com/anna_rizatdinova/

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Гимнастка Анна Ризатдинова блеснула роскошной грудью в наряде с глубоким декольте. В Инстаграм знаменитость добавила пост, в котором написала о женской красоте и неповторимости.

Публикацию Анна дополнила gif-кой, на которой шлет воздушный поцелуй. В кадре Ризатдинова появилась в полосатой яркой майке с глубоким вырезом.

Без повода и не потому что на днях был день поцелуев 💋, а просто потому , что каждая из вас девочки уникальна и неповторима!) не забывайте об этом 😉 Вы воплощение красоты 🌺, - написала Анна.

Пост прокомментировал телеведущий Владимир Остапчук, пошутив об отношении женщин к соперницам:

Все, кроме одной категории «бывшая моего мужчины». Этих вы ненавидите люто и последовательно:-) чтоб к ней даже не подходил, понял меня?! - написал шоумен.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова поразила Сеть снимком в купальнике.

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