"Перефотошопили": Снимок Ризатдиновой в купальнике поразил Сеть

Спортсменка вызвала бурное обсуждение "обработанным" снимком, на котором у нее 4 пальца на ноге.

"Перефотошопили": Фото Ризатдиновой в купальнике поразило Сеть instagram.com/anna_rizatdinova/

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Украинская гимнастка, суперфиналистка 6 сезона популярного шоу “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова вызвала бурное обсуждение в Сети свежим фото в купальнике.

В Инстаграм знаменитость добавила эффектный снимок, на котором позирует, лежа на шезлонге в оригинальном монокини насыщенно-желтого цвета. Пляжный образ Анны дополнили темные очки и бокал с коктейлем в руке.

Кадр Ризатдинова оставила без подписи, добавив лишь эмодзи 🍹.

"Перефотошопили": Фото Ризатдиновой в купальнике поразило Сеть instagram.com/anna_rizatdinova/

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Фолловеры прокомментировали фото, заметив на нем странную деталь: при взгляде на снимок кажется, что на ноге у Анны 4 пальца - потому подписчики решили, что знаменитость неудачно обработала фото в редакторе:

Это Аня вы себя так фотошопили что у вас на ноге осталась четыре пальца ??????🤔🤔🤔🤔, - написали в Сети.

Однако большинству пользователей Сети фото пришлось по вкусу:

С такой фигуркой грех в сплошном купальнике🙌❤️ загорать

Как же круто ❤️👏👏👏

Уровень 💛💛💛

Вы само совершенство

Богиня Древней Греции просто, - написали в Сети.



Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова села на шпагат посреди супермаркета.

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