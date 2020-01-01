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"Перефотошопили": Снимок Ризатдиновой в купальнике поразил Сеть

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Спортсменка вызвала бурное обсуждение "обработанным" снимком, на котором у нее 4 пальца на ноге.

"Перефотошопили": Фото Ризатдиновой в купальнике поразило Сеть
instagram.com/anna_rizatdinova/

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Украинская гимнастка, суперфиналистка 6 сезона популярного шоу “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова вызвала бурное обсуждение в Сети свежим фото в купальнике.

В Инстаграм  знаменитость добавила эффектный снимок, на котором позирует, лежа на шезлонге в оригинальном монокини насыщенно-желтого цвета. Пляжный образ Анны дополнили темные очки и бокал с коктейлем в руке.

Кадр Ризатдинова оставила без подписи, добавив лишь эмодзи 🍹.

"Перефотошопили": Фото Ризатдиновой в купальнике поразило Сеть
instagram.com/anna_rizatdinova/

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Фолловеры прокомментировали фото, заметив на нем странную деталь: при взгляде на снимок кажется, что на ноге у Анны 4 пальца - потому подписчики решили, что знаменитость неудачно обработала фото в редакторе:

  • Это Аня вы себя так фотошопили что у вас на ноге осталась четыре пальца ??????🤔🤔🤔🤔, - написали в Сети.

Однако большинству пользователей Сети фото пришлось по вкусу:

  • С такой фигуркой грех в сплошном купальнике🙌❤️ загорать
  • Как же круто ❤️👏👏👏
  • Уровень 💛💛💛
  • Вы само совершенство
  • Богиня Древней Греции просто, - написали в Сети.
     

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова села на шпагат посреди супермаркета.

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Теги: Анна Ризатдинова, фото в купальниках
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Источник: IVONA)bigmir.net

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