"Перефотошопили": Снимок Ризатдиновой в купальнике поразил Сеть
Читай также: “Было настроение“: Модель с 13-м размером груди показала бюст крупным планом
Украинская гимнастка, суперфиналистка 6 сезона популярного шоу “Танцы со звездами“ Анна Ризатдинова вызвала бурное обсуждение в Сети свежим фото в купальнике.
В Инстаграм знаменитость добавила эффектный снимок, на котором позирует, лежа на шезлонге в оригинальном монокини насыщенно-желтого цвета. Пляжный образ Анны дополнили темные очки и бокал с коктейлем в руке.
Кадр Ризатдинова оставила без подписи, добавив лишь эмодзи 🍹.
Читай также: “Красотка“: Ризатдинова добавила эффектное фото и рассказала о неудачах
Фолловеры прокомментировали фото, заметив на нем странную деталь: при взгляде на снимок кажется, что на ноге у Анны 4 пальца - потому подписчики решили, что знаменитость неудачно обработала фото в редакторе:
- Это Аня вы себя так фотошопили что у вас на ноге осталась четыре пальца ??????🤔🤔🤔🤔, - написали в Сети.
Однако большинству пользователей Сети фото пришлось по вкусу:
- С такой фигуркой грех в сплошном купальнике🙌❤️ загорать
- Как же круто ❤️👏👏👏
- Уровень 💛💛💛
- Вы само совершенство
- Богиня Древней Греции просто, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова села на шпагат посреди супермаркета.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил