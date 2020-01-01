"А это не слишком?": Абсолютно голая TAYANNA прикрылась в кадре цветком

Певица подогрела интерес подписчиков кадром, для которого позировала с цветком между ног.

"А это не слишком?": TAYANNA возмутила Сеть снимком без ничего instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Певица TAYANNA, которая недавно поразила Сеть снимком для мужского журнала, решила повысить градус и показала фото совсем без одежды. В Инстаграм звезда добавила новый кадр, сделанный для мужского журнала XXL.

TAYANNA позирует совсем без одежды, зажав ногами белый пион, который закрывает “интимное место“.

Спешить некуда. Все, что происходит быстро, живет недолго. Если действительно чего-то хочешь - сделаешь. Ведь желание и есть жизнь. Дай желанию пожить внутри тебя, проследи за ним и если не исчезло - следуй за ним, - подписала фото артистка.

"А это не слишком?": TAYANNA возмутила Сеть снимком без ничего instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Фолловеры по-разному отреагировали на новое фото артистки, некоторые оставили негативные комментарии:

И эта туда же

Таня, при всій повазі: це часом не занадто?

вау яка ти гаряча штучка

Ох вже кицюня 😉🤭😊

Ухты! Смело! 😍

🙈🙈🙈🙈🙈, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что TAYANNA впервые показала своего отца.

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