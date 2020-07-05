Телеведущая с коллегами спела песню-импровизацию о собаке - фолловеры не поняли шутки .

"Леся, вы в порядке?": Никитюк взорвала Сеть странной песенкой instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк в который раз поразила поклонников своим чувством юмора - фолловеры по-разному отреагировали на новую выходку знаменитости.

В Инстаграм звезда добавила видео, в котором вместе с коллегами по проектам “Кто против блондинок“ и “LeМаршрутка“ исполнила шуточную песню о собаке. В кадре Леся появилась в светлых шортах и черном кроп-топе. Под аккомпанемент на синтезаторе она напела забавные строчки, которые, судя по всему, сочинила на ходу.

Тріо «А ми удвох»😆, - подписала публикацию Никитюк.

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Фолловеры по-разному отреагировали в комментариях на видео Леси: часть подписчиков искренне похохотали и отметили, что не могут выбросить песенку из голову, а некоторые уточнили, все ли в порядке со знаменитостью и назвали ролик “дурней“:

😂😂Ахах дурня але яка мелодійна, смішно 👍🤣

Погнали фит?😂

И как теперь не петь её у себя в голове?

Лесю.... Ви с глузду спали??????????? Капец!

Господи, спасибо тебе, за то , шо есть ещё люди с афигенным чувством юмора. Периодически пересматриваю Леся -здеся , это же просто не вообразимо😄😄😄

шо це за брєд?😂

Пісня про Рафіка, коли Леся поїхала в турне а він сам вдома..., - написали в Сети.

Ранее мы писали, что в маршрутке, которой путешествует Леся Никитюк, отказали тормоза.

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