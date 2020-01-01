Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Покусывая пальчик: Игривая Никитюк снялась в провокационном образе

Комментариев: 0
Телеведущая продолжает демонстрировать свою стройную фигуру после интервального голодания .

Покусывая пальчик: Игривая Никитюк снялась в провокационном образе
Покусывая пальчик: Игривая Никитюк снялась в провокационном образе
instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: В мини-юбке и гольфах: Дорофеева похвасталась новым образом в стиле аниме

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками свежими снимками в игривом образе секси-чики. 

На фотографиях в Инстаграм Никитюк позирует в коротких джинсовых шортиках и белой футболке. Образ дополнили наручные часы «Tag Heuer».

В кадре знаменитость сексуально кусает пальчик и теребит свои длинные волосы.

Просто фотка, просто я, просто напросто. Суммы есть? - подписала Леся свой пост.

Покусывая пальчик: Игривая Никитюк снялась в провокационном образе
Покусывая пальчик: Игривая Никитюк снялась в провокационном образе
instagram.com/lesia_nikituk

Покусывая пальчик: Игривая Никитюк снялась в провокационном образе
Покусывая пальчик: Игривая Никитюк снялась в провокационном образе
instagram.com/lesia_nikituk

Фолловеры в комментариях похвалили образ Леси и ее стройную фигурку и уточнили, практикует ли еще Никитюк интервальное голодание.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк поразила снимком в купальнике. 
 
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк, секрет женской сексуальности, шорты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь