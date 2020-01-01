Покусывая пальчик: Игривая Никитюк снялась в провокационном образе
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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками свежими снимками в игривом образе секси-чики.
На фотографиях в Инстаграм Никитюк позирует в коротких джинсовых шортиках и белой футболке. Образ дополнили наручные часы «Tag Heuer».
В кадре знаменитость сексуально кусает пальчик и теребит свои длинные волосы.
Просто фотка, просто я, просто напросто. Суммы есть? - подписала Леся свой пост.
Фолловеры в комментариях похвалили образ Леси и ее стройную фигурку и уточнили, практикует ли еще Никитюк интервальное голодание.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк поразила снимком в купальнике.
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