Телеведущая продолжает демонстрировать свою стройную фигуру после интервального голодания .

Покусывая пальчик: Игривая Никитюк снялась в провокационном образе instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: В мини-юбке и гольфах: Дорофеева похвасталась новым образом в стиле аниме

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками свежими снимками в игривом образе секси-чики.

На фотографиях в Инстаграм Никитюк позирует в коротких джинсовых шортиках и белой футболке. Образ дополнили наручные часы «Tag Heuer».

В кадре знаменитость сексуально кусает пальчик и теребит свои длинные волосы.

Просто фотка, просто я, просто напросто. Суммы есть? - подписала Леся свой пост.

Покусывая пальчик: Игривая Никитюк снялась в провокационном образе instagram.com/lesia_nikituk

Покусывая пальчик: Игривая Никитюк снялась в провокационном образе instagram.com/lesia_nikituk

Фолловеры в комментариях похвалили образ Леси и ее стройную фигурку и уточнили, практикует ли еще Никитюк интервальное голодание.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк поразила снимком в купальнике.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.