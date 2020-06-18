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"Ого, бедный купальник": Новые фото Никитюк наделали шума в Сети

Комментариев: 1
Телеведущая подняла настроение поклонникам "пляжными" снимками .

"Ого, бедный купальник": Новые фото Никитюк наделали шума в Сети
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк подняла настроение поклонникам снимками в купальнике. В Инстаграм звезда опубликовала два фото, сделанных на балконе. На первом снимке Леся позирует в голубом монокини и с полотенцем на голове. Наряд и ракурс фото подчеркнули точеную фигуру и длинные ноги звезды. 

Второй снимок - точная копия первого, но в роли модели выступил соведущий Леси по проекту “Le Маршрутка“ - Игорь Новинчук (Богдан Богданович). 

Вечный вопрос 1 или 2?? ... Action 🔥, - подписала публикацию Никитюк.

"Ого, бедный купальник": Новые фото Никитюк наделали шума в Сети
instagram.com/lesia_nikituk

"Ого, бедный купальник": Новые фото Никитюк наделали шума в Сети
instagram.com/lesia_nikituk

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Фолловеры оценили шутку телеведущей и оставили забавные окмментарии:

  • 😂 вторая фотография сочная как чебурек на вокзале 😂
  • 😂😂😂😂😂😂😂😂Леся Іванівна до і після карантину
  • Хороший купальник, тянеться🔥
  • Оууууу 2 однозначно🔥😂
  • Бідний купальник))))))) Оце Леся розсмішила зранку)))) - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала пресс после карантина. 

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Теги: Леся Никитюк, фото в купальнике, шутка
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.06.2020, 17:30
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гость
Это он ебёт Леську?
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