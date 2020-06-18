Телеведущая подняла настроение поклонникам "пляжными" снимками .

"Ого, бедный купальник": Новые фото Никитюк наделали шума в Сети instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк подняла настроение поклонникам снимками в купальнике. В Инстаграм звезда опубликовала два фото, сделанных на балконе. На первом снимке Леся позирует в голубом монокини и с полотенцем на голове. Наряд и ракурс фото подчеркнули точеную фигуру и длинные ноги звезды.

Второй снимок - точная копия первого, но в роли модели выступил соведущий Леси по проекту “Le Маршрутка“ - Игорь Новинчук (Богдан Богданович).

Вечный вопрос 1 или 2?? ... Action 🔥, - подписала публикацию Никитюк.

"Ого, бедный купальник": Новые фото Никитюк наделали шума в Сети instagram.com/lesia_nikituk

"Ого, бедный купальник": Новые фото Никитюк наделали шума в Сети instagram.com/lesia_nikituk

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Фолловеры оценили шутку телеведущей и оставили забавные окмментарии:

😂 вторая фотография сочная как чебурек на вокзале 😂

😂😂😂😂😂😂😂😂Леся Іванівна до і після карантину

Хороший купальник, тянеться🔥

Оууууу 2 однозначно🔥😂

Бідний купальник))))))) Оце Леся розсмішила зранку)))) - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала пресс после карантина.

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