"Ого, бедный купальник": Новые фото Никитюк наделали шума в Сети
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Популярная телеведущая Леся Никитюк подняла настроение поклонникам снимками в купальнике. В Инстаграм звезда опубликовала два фото, сделанных на балконе. На первом снимке Леся позирует в голубом монокини и с полотенцем на голове. Наряд и ракурс фото подчеркнули точеную фигуру и длинные ноги звезды.
Второй снимок - точная копия первого, но в роли модели выступил соведущий Леси по проекту “Le Маршрутка“ - Игорь Новинчук (Богдан Богданович).
Вечный вопрос 1 или 2?? ... Action 🔥, - подписала публикацию Никитюк.
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Фолловеры оценили шутку телеведущей и оставили забавные окмментарии:
- 😂 вторая фотография сочная как чебурек на вокзале 😂
- 😂😂😂😂😂😂😂😂Леся Іванівна до і після карантину
- Хороший купальник, тянеться🔥
- Оууууу 2 однозначно🔥😂
- Бідний купальник))))))) Оце Леся розсмішила зранку)))) - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала пресс после карантина.
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