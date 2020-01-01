"Умничка и красавица!": Жена Комарова восхитила новым селфи

Александра Кучеренко показала утреннее фото.

“Мисс Украина-2016“, ведущая канала ICTV, танцовщица и фотомодель Александра Кучеренко в очередной раз восхитила подписчиков своей красотой.

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На своей странице в Инстаграм 22-летняя жена звезды “Мира наизнанку“ Дмитрия Комарова опубликовала милое селфи, где она позирует в домашней обстановке. На фото Кучеренко предстала в голубом наряде с распущенными волосами и макияжем.

“Вот как проснулась, умылась, расчесалась... так сразу и готова снимать #зірковийспорт 😂“, - подписала кадр Александра.

Жена Комарова восхитила новым селфи скриншот

Пользователи Сети осыпали девушку множеством комплиментов в комментариях под фото:

Какая же Вы Сашенька умничка и красавица!

Роскошная 😍

Вы очень красивая девушка 😍😍😍

Какая красивая улыбка😍

Очень вы красивая, мужу вашему повезло)))

Какая Вы красавица!!! Как же приятно смотреть на Вас естественную, яркую, лучезарную красотку!!!⚘

Ранее Александра Кучеренко снялась в полупрозрачной вышиванке.

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