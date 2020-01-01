"Умничка и красавица!": Жена Комарова восхитила новым селфи
“Мисс Украина-2016“, ведущая канала ICTV, танцовщица и фотомодель Александра Кучеренко в очередной раз восхитила подписчиков своей красотой.
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На своей странице в Инстаграм 22-летняя жена звезды “Мира наизнанку“ Дмитрия Комарова опубликовала милое селфи, где она позирует в домашней обстановке. На фото Кучеренко предстала в голубом наряде с распущенными волосами и макияжем.
“Вот как проснулась, умылась, расчесалась... так сразу и готова снимать #зірковийспорт 😂“, - подписала кадр Александра.
Пользователи Сети осыпали девушку множеством комплиментов в комментариях под фото:
- Какая же Вы Сашенька умничка и красавица!
- Роскошная 😍
- Вы очень красивая девушка 😍😍😍
- Какая красивая улыбка😍
- Очень вы красивая, мужу вашему повезло)))
- Какая Вы красавица!!! Как же приятно смотреть на Вас естественную, яркую, лучезарную красотку!!!⚘
Ранее Александра Кучеренко снялась в полупрозрачной вышиванке.
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