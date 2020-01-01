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"Умничка и красавица!": Жена Комарова восхитила новым селфи

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Александра Кучеренко показала утреннее фото.
"Умничка и красавица!": Жена Комарова восхитила новым селфи
"Умничка и красавица!": Жена Комарова восхитила новым селфи
instagram.com/aakucherenko

“Мисс Украина-2016“, ведущая канала ICTV, танцовщица и фотомодель Александра Кучеренко в очередной раз восхитила подписчиков своей красотой.

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На своей странице в Инстаграм 22-летняя жена звезды “Мира наизнанку“ Дмитрия Комарова опубликовала милое селфи, где она позирует в домашней обстановке. На фото Кучеренко предстала в голубом наряде с распущенными волосами и макияжем.

“Вот как проснулась, умылась, расчесалась... так сразу и готова снимать #зірковийспорт 😂“, - подписала кадр Александра.

Жена Комарова восхитила новым селфи
Жена Комарова восхитила новым селфи
скриншот

Пользователи Сети осыпали девушку множеством комплиментов в комментариях под фото:

  • Какая же Вы Сашенька умничка и красавица!
  • Роскошная 😍
  • Вы очень красивая девушка 😍😍😍
  • Какая красивая улыбка😍
  • Очень вы красивая, мужу вашему повезло)))
  • Какая Вы красавица!!! Как же приятно смотреть на Вас естественную, яркую, лучезарную красотку!!!⚘

Ранее Александра Кучеренко снялась в полупрозрачной вышиванке.

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Теги: Александра Кучеренко
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Источник: ivona)bigmir.net

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