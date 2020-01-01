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Прекрасно выглядит: Жена Комарова очаровала фигурой после карантина

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Александра Кучеренко показала свежие фото после самоизоляции.

Прекрасно выглядит: Жена Комарова приступила к работе после карантина
Прекрасно выглядит: Жена Комарова приступила к работе после карантина
instagram.com/aakucherenko

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Супруга тележурналиста, путешественника Дмитрия Комарова - модель и телеведущая Александра Кучеренко приступила к работе после карантина и поделилась этой радостной новостью с подписчиками. В Инстаграм знаменитость показала, как ее гримируют перед съемками.

Александра сидит в кресле гримера в белой водолазке и брюках в тон, а на ее плечи наброшен бежевый плащ. Макияж, суля по кадрам, будет нежным и романтичным, как и сама телеведущая. 

Первая послекарантинная съемка, - подписала историю Саша.

Прекрасно выглядит: Жена Комарова приступила к работе после карантина
Прекрасно выглядит: Жена Комарова приступила к работе после карантина
instagram.com/aakucherenko

К слову, по недавним фото в Инстаграм видно, что Сашина фигура, если и изменилась за карантин, то только в лучшую сторону. На днях телеведущая запостила фото, на котором позирует в облегающем красном платье, подчеркнувшем ее точеные формы.

Прекрасно выглядит: Жена Комарова приступила к работе после карантина
Прекрасно выглядит: Жена Комарова приступила к работе после карантина
instagram.com/aakucherenko

Александра действительно сногсшибательно выглядит - еще бы, ведь девушка поддерживает форму постоянно занимаясь спортом. К слову, Саша на досуге ездить на велосипеде, о чем свидетельствует ее недавнее фото в Инстаграм.

Прекрасно выглядит: Жена Комарова приступила к работе после карантина
Прекрасно выглядит: Жена Комарова приступила к работе после карантина
instagram.com/aakucherenko

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко показала фото, на которых позировала в 17 лет. 

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Теги: Александра Кучеренко, фигура звезд, макияж
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Источник: IVONA)bigmir.net

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