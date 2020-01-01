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"Красота": Супруга Комарова засветила фигуру в полупрозрачном наряде

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Александра Кучеренко блеснула стройными ножками на побережье Азовского моря .

"Красота": Супруга Комарова засветила фигуру в полупрозрачном наряде
instagram.com/aakucherenko

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Супруга известного украинского журналиста, путешественника Дмитрия Комарова покорила Сеть свежими фото из поездки по Херсонщине.

Снимки модель, ведущая Александра Кучеренко добавила в свой Инстаграм. На них она появляется в самых известных туристических локациях местности, меняя удобные и стильные наряды.

Так, на нескольких кадрах Саша позирует в платье-вышиванке, которая подчеркивает стройные ножки звезды. Пикантности образу дополняет то, что наряд чуть просвечивается. В описании Александра объяснила, что приняла участие в акции #мандруйукраїною.

Ми часто не помічаємо того, що зовсім поруч. Віримо, що «добре там, де нас нема» і їдемо кудись далеко шукати дива. А воно, виявляється, є в нас самих, рідне та абсолютно унікальне, - написала Кучеренко.

"Красота": Супруга Комарова засветила фигуру в полупрозрачном наряде
instagram.com/aakucherenko

"Красота": Супруга Комарова засветила фигуру в полупрозрачном наряде
instagram.com/aakucherenko

"Красота": Супруга Комарова засветила фигуру в полупрозрачном наряде
instagram.com/aakucherenko

Фолловеры похвалили фото Александры, отметив, что она очень красива.

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко преподнесла мужу в день рождения.

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Теги: Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко, наряды
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Источник: IVONA)bigmir.net

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