Александра Кучеренко перечислила правила, которые ввели для туристов после карантина.

Как вести себя в авиапутешествии: Жена Комарова поделилась новыми правилами instagram.com/aakucherenko

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С июля 2020 в Украине возобновилось авиасообщение с двумя курортными странами - Турцией и Египтом. Теперь украинцы смогут полететь на море, воспользовавшись аэропортами в Киеве, Харькове и Одессе. Однако, стоит помнить, что в связи с эпидемией COVID-19 для всех пассажиров действуют обязательные правила. О том, какие меры безопасности нужно теперь соблюдать во время перелета и какие документы везти с собой, сообщила супруга телеведущего, путешественника Дмитрия Комарова. В Инстаграм Александра Кучеренко разместила пост с подробным списком необходимых требований.

Среди прочего, Александра отметила, что в аэропорту и в самолете обязательно надевать защитную маску, соблюдать дистанцию и быть готовыми к постоянному изменению температуры:

Делюсь с вами своими наблюдениями новых реалий, в который теперь живёт наш аэропорт: ⠀

✈️ Маски. Теперь они нужны всюду и всегда. В здании аэропорта и в самолёте во время полёта по правилам необходимо быть в маске. Об этом вам будут регулярно напоминать.

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✈️ Температура. Прийдется привыкнуть к тому, что во время путешествия вам будут ее измерять минимум 4-5 раз - на входе в аэропорт, при прохождении контроля, перед гейтом, на трапе и по прилёту. Если она повышена - имеют право не впускать вас. Установлены даже специальные системы сканирования температуры.

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✈️ Дистанция. Сохранять ее крайне сложно. В автобусе, который везёт пассажиров с вещами на посадку, - почти невозможно. В самолёте средние места пустыми не остаются. Но, учитывая низкую заполненность, иногда есть возможность пересесть. На обоих моих внутренних рейсах, например, было только 50% пассажиров.

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✈️ При себе, как всегда, нужно иметь документы. Билет на самолёт стоит распечатать. А лучше распечатать сразу посадочный талон по предварительному чекину. Его попросят предьявить ещё на входе в аэропорт. А потом самостоятельно сканировать, показав паспорт. Теперь работники аэропорта не берут в руки ваши документы.

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✈️ Багаж можно сдать, как и раньше, красивой девушке на стойке регистрации) Я предпочитаю в недлительные поездки брать с собой только ручную кладь. Но возле трапа могут попросить отдать ее в багажное отделение.

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Надеюсь, новые условия никак не помешают получить настоящее удовольствие от путешествий, которые мы все так любим! Летали уже куда-то? Или куда планируете отправиться?) С радостью почитаю о вашем опыте новых полетов💙, - написала Александра.

Как вести себя в авиапутешествии: Жена Комарова поделилась новыми правилами instagram.com/aakucherenko

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