Регина Тодоренко и Влад Топалов отмечают первую годовщину свадьбы

Ведущая показала трогательный ролик со свадебной церемонии.

Известная украинская ведущая и певица, экс-участница группы “REAL O“, звезда тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко поделилась с поклонниками радостным событием. 30-летняя артистка и ее муж, российский певец Влад Топалов отмечают первую годовщину свадьбы.

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Ровно год назад, 3 июля, влюбленные устроили торжественную церемонию в итальянском городе Сорренто. По случаю праздника Регина решила опубликовать трогательное послание к супругу, которое дополнила архивным видео со свадьбы. В ролике Тодоренко и Топалов нежно обнимаются и танцуют в свадебных нарядах под трек Алины Астровской “Второй пилот“.

“Ситцевая свадьба 👰 🎩 “В народе полагали, что первый год совместной жизни примечателен чрезвычайно активными действиями новобрачных в постели, что, собственно, и ведёт к износу ситцевого постельного белья до состояния марли“. Поэтому если вдруг кто захочет поздравить, дарите постельное белье, а то уже на марлях спим 😆 Любовь, @vladtopalovofficial 🐻, мы сделали это, пусть не идеально, но сделали 💪🏻! Мы очень разные, но от этого наша жизнь становится только интереснее. Мой мужчина, мой защитник, моя любовь, спасибо тебе за этот насыщенный, полный потрясающих событий, год!❤️ Я люблю тебя! ❤️❤️❤️“, -написала ведущая.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко показала яркое видео с празднования дня рождения.

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