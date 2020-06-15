Регина Тодоренко показала яркое видео с празднования дня рождения

14 июня ведущей исполнилось 30 лет.

В воскресенье, 14 июня, известная украинская ведущая и певица, звезда проекта “Орел и Решка“ Регина Тодоренко отметила день рождения. Знаменитости исполнилось 30 лет.

Читай также: Регина Тодоренко на обложке глянца, посвященного домашнему насилию

На своей странице в Инстаграм именинница решила публично поблагодарить мужа, исполнителя Влада Топалова за невероятный праздник. Регина опубликовала ролик, где она в белом платье в черный горошек и с воздушными шарами позирует возле бассейна. В конце видео девушка отпускает шарики и падает в воду. К ней присоединяется Влад.

“Спасибо, муж @vladtopalovofficial , за этот невероятный День Рождения. Только ты знаешь, как сильно я люблю праздники 🎉 🎈! Я счастлива 😊 Спасибо вам, мои дорогие друзья, за атмосферу Спасибо всем вам за тёплые поздравления, за открытки, за сторис ❤️🙏🏻❤️Люблю! Вижу, что многое родились со мной в один день! Вас от всей души поздравляю!“, - написала Тодоренко.

Напомним, ранее Регина Тодоренко получила награду от YouTube.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.