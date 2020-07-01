Телеведущая призналась, что хочет еще детей.

"Буду многодетной мамой": Тодоренко показала сына и написала трогательный пост instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко призналась, как изменилась ее жизнь с тех пор, ка она стала матерью. В Инстаграм знаменитость опубликовала пост, в котором рассказала, что из "Регины-путешественницы" сделалась настоящей берегиней дома. Пост телеведущая проиллюстрировала свежими фото со своим сыном полуторагодичным Майклом.К слову, Регина отметила, что мечтает завести еще детей.

Быть мамой - это непередаваемое счастье! Раньше я была готова к путешествию🧳в любое время суток, в моей сумочке всегда лежал паспорт, пара нижнего белья и Маска для лица(все остальное можно приобрести по приезду в новую страну). Моим домом стал Самолет ✈️. А теперь меня из дома за уши не вытянешь 🙈. Кто же будет следить за моими помидорными 🍅 и огурцовыми🥒грядками 😆😂 Если честно, я мечтаю стать многодетной успешной мамой, ведь дети - это грандиозный мотиватор, с ними все время хочется чего-то достигать: быть лучшим родителем, быть верным другом, быть профессионалом в своём деле, чтоб с тебя брали пример, быть немножко героем и немножко изобретателем и немножко художником, быть тем человеком, который покорил Эверест и одновременно любящей нежной женщиной, - написала Тодоренко.

"Буду многодетной мамой": Тодоренко показала сына и написала трогательный пост instagram.com/reginatodorenko

Кроме того, Регина призналась, что кардинально изменила свое отношение к жизни.

Но всего этого хочется в компании своих самых близких и родных людей! Больше нет желания хвастаться своими заслугами, чтобы завоевать внимание собеседника, теперь мое сердце жаждет семьей покорять новые неизведанные места нашей прекрасной планеты!

Чтобы потом через десятки лет всей семьей вспоминать о путешествии по Северному полюсу, о рыбалке на Амазонке, о проливном дожде в Малайзии и о прыжке с парашютом 🪂 над пустыней Намиб.

Кто из вас хочет превратить свою жизнь в одно сплошное путешествие?) - написала Тодоренко.

"Буду многодетной мамой": Тодоренко показала сына и написала трогательный пост instagram.com/reginatodorenko

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко показала яркое видео с празднования дня рождения.

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