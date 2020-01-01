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"На дворянский особняк похож": Лобода похвасталась роскошным домом

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Артистка устроила фотосессию на фоне своего жилья.
"На дворянский особняк похож": Лобода похвасталась роскошным домом
"На дворянский особняк похож": Лобода похвасталась роскошным домом
instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская исполнительница, экс-участница “ВИА Гры“ Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас строит карьеру в России, порадовала подписчиков результатами свежей домашней фотосессии.

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Звезда решила похвастаться новым образом. На своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка разместила подборку кадров, где она предстала в в синих джинсах, черных туфлях, темном обтягивающем топе, светло-коричневом пиджаке и с сумкой под цвет пиджака.

Фотосъемку Лобода устроила на фоне своего шикарного двухэтажного дома, оформленного в белых и персиковых оттенках.

“Устраиваем модные показы вокруг дома и наслаждаемся солнечными семейными деньками 😍😍😍“, - подписала снимки Светлана.

Лобода похвасталась роскошным домом
Лобода похвасталась роскошным домом
скриншот

Лобода похвасталась роскошным домом
Лобода похвасталась роскошным домом
скриншот

Лобода похвасталась роскошным домом
Лобода похвасталась роскошным домом
скриншот

Лобода похвасталась роскошным домом
Лобода похвасталась роскошным домом
скриншот

Лобода похвасталась роскошным домом
Лобода похвасталась роскошным домом
скриншот

Пользователям Сети понравился новый лук исполнительницы, но еще больше их впечатлил роскошный особняк звезды:

  • Дом шикарен, на дворянский особняк похож)))
  • Какой красивый дом 😍
  • Дом потрясающий.
  • Если бы у меня такой дом был, я бы тоже вокруг него ходила 😅
  • Бесконечные ножки 👍
  • Все 🔥, блин можно я заберу эту крошку себе, она такая божественная.... Просто нет слов...
  • Как всегда прекрасна😻Фигура🔥Конечно все идеальны✨
  • 💜💜💜 Светлые форточки с лучиками солнца ! И очень талантливая модель 😉🤗🔥

Напомним, ранее Светлана Лобода запостила фото без ретуши после обвинений в пластике.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: ivona)bigmir.net

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