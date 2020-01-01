"На дворянский особняк похож": Лобода похвасталась роскошным домом
Известная украинская исполнительница, экс-участница “ВИА Гры“ Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас строит карьеру в России, порадовала подписчиков результатами свежей домашней фотосессии.
Читай также: В мини-платье и с букетом синих роз: Лобода похвасталась новым образом
Звезда решила похвастаться новым образом. На своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка разместила подборку кадров, где она предстала в в синих джинсах, черных туфлях, темном обтягивающем топе, светло-коричневом пиджаке и с сумкой под цвет пиджака.
Фотосъемку Лобода устроила на фоне своего шикарного двухэтажного дома, оформленного в белых и персиковых оттенках.
“Устраиваем модные показы вокруг дома и наслаждаемся солнечными семейными деньками 😍😍😍“, - подписала снимки Светлана.
Пользователям Сети понравился новый лук исполнительницы, но еще больше их впечатлил роскошный особняк звезды:
- Дом шикарен, на дворянский особняк похож)))
- Какой красивый дом 😍
- Дом потрясающий.
- Если бы у меня такой дом был, я бы тоже вокруг него ходила 😅
- Бесконечные ножки 👍
- Все 🔥, блин можно я заберу эту крошку себе, она такая божественная.... Просто нет слов...
- Как всегда прекрасна😻Фигура🔥Конечно все идеальны✨
- 💜💜💜 Светлые форточки с лучиками солнца ! И очень талантливая модель 😉🤗🔥
Напомним, ранее Светлана Лобода запостила фото без ретуши после обвинений в пластике.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил