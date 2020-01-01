В мини-платье и с букетом синих роз: Лобода похвасталась новым образом
Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас строит карьеру в России, порадовала поклонников результатами новой фотосъемки.
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На своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка похвасталась стройной фигурой в кожаном мини-платье черного цвета. Свой наряд она дополнила туфлями на шпильке и украшениями. В руке Лобода держала огромный букет синих роз. Отметим, что на одном из снимком вместе со Светланой позировала ее младшая дочь Тильда.
“Любая девочка любит, когда ее любят ❤️🐺“, - подписала кадры певица.
Напомним, ранее Светлана Лобода запостила фото без ретуши после обвинений в пластике.
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