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В мини-платье и с букетом синих роз: Лобода похвасталась новым образом

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Звезда покорила фанов свежей подборкой снимков в соцсети.
Лобода в мини-платье и с букетом синих роз
Лобода в мини-платье и с букетом синих роз
instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас строит карьеру в России, порадовала поклонников результатами новой фотосъемки.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка похвасталась стройной фигурой в кожаном мини-платье черного цвета. Свой наряд она дополнила туфлями на шпильке и украшениями. В руке Лобода держала огромный букет синих роз. Отметим, что на одном из снимком вместе со Светланой позировала ее младшая дочь Тильда.

“Любая девочка любит, когда ее любят ❤️🐺“, - подписала кадры певица.

Лобода в мини-платье и с букетом синих роз
Лобода в мини-платье и с букетом синих роз
скриншот

Лобода в мини-платье и с букетом синих роз
Лобода в мини-платье и с букетом синих роз
скриншот

Лобода в мини-платье и с букетом синих роз
Лобода в мини-платье и с букетом синих роз
скриншот

Напомним, ранее Светлана Лобода запостила фото без ретуши после обвинений в пластике.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: ivona)bigmir.net

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