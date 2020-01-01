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Светлана Лобода запостила фото без ретуши после обвинений в пластике

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Певица прокомментировала слухи о пластических операциях.
Светлана Лобода запостила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода запостила фото без ретуши после обвинений в пластике
instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская исполнительница Светлана Лобода, которая сейчас живет в России, ответила на обвинения хейтеров. Пользователи Сети заподозрили, что артистка на карантине обратилась к пластическим хирургам и уменьшила нос.

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Лобода решила лично прокомментировать слухи о пластике и показать фотографии без ретуши. Так, на своей странице в Инстаграм “Суперзвезда“ опубликовала два селфи, где она предстала в леопардовой куртке, черной рубашке, черной майке и в темных очках.

В описании к свежим кадрам певица заявила, что “посвежела“ только благодаря здоровому режиму и полноценному сну.

“Говорят, на карантине успела сделать пластику лица и уменьшить нос 🙈 решила показать фото без ретуши 😁🤷‍♀️ посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено🤷‍♀️😂 спасибо родителям за гены ❤️ и ретушерам за особое старание, которое приводит к неутихающим слухам о слабости, которую я якобы питаю к пластическим хирургам😂😬🤘
1 - Светик
2- Loboda в образе😬“, - написала Светлана.

Светлана Лобода запостила фото без ретуши
Светлана Лобода запостила фото без ретуши
Скриншот

Светлана Лобода запостила фото без ретуши
Светлана Лобода запостила фото без ретуши
Скриншот

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала о громком скандале с Лободой.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivona bigmir)net

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