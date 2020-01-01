Певица прокомментировала слухи о пластических операциях.

Светлана Лобода запостила фото без ретуши после обвинений в пластике instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская исполнительница Светлана Лобода, которая сейчас живет в России, ответила на обвинения хейтеров. Пользователи Сети заподозрили, что артистка на карантине обратилась к пластическим хирургам и уменьшила нос.

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Лобода решила лично прокомментировать слухи о пластике и показать фотографии без ретуши. Так, на своей странице в Инстаграм “Суперзвезда“ опубликовала два селфи, где она предстала в леопардовой куртке, черной рубашке, черной майке и в темных очках.

В описании к свежим кадрам певица заявила, что “посвежела“ только благодаря здоровому режиму и полноценному сну.

“Говорят, на карантине успела сделать пластику лица и уменьшить нос 🙈 решила показать фото без ретуши 😁🤷‍♀️ посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено🤷‍♀️😂 спасибо родителям за гены ❤️ и ретушерам за особое старание, которое приводит к неутихающим слухам о слабости, которую я якобы питаю к пластическим хирургам😂😬🤘

1 - Светик

2- Loboda в образе😬“, - написала Светлана.

Светлана Лобода запостила фото без ретуши Скриншот

Светлана Лобода запостила фото без ретуши Скриншот

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала о громком скандале с Лободой.

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