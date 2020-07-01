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"Чувство свободы": Юрий Горбунов показал, как управляет яхтой

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Во время карантина ведущий решил заняться яхтингом.
"Чувство свободы": Юрий Горбунов показал, как управляет яхтой
"Чувство свободы": Юрий Горбунов показал, как управляет яхтой
instagram.com/gorbunovyuriy

Известный украинский актер, неизменный ведущий “Танцев со звездами“ Юрий Горбунов поделился с подписчиками в соцсети впечатляющим видео.

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Во время карантина Юрий решил заняться яхтингом. И на днях на своей странице в Инстаграм 49-летний артист похвастался новыми навыками. Горбунов показал короткий ролик, где сам управляет судном.

“Замість штурвалу - румпель, ти керуєш яхтою, на борту ще 4 людини і повні вітрила! Неймовірні відчуття свободи і відповідальності!“, - подписал видео ведуший.

Ранее стройная Катя Осадчая в бикини похвасталась отдыхом с Горбуновым.

 

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Теги: яхтинг, Юрий Горбунов
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Источник: ivona)bigmir.net

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