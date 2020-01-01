"Счастливы вместе": Осадчая поделилась милым кадром с Горбуновым

Звездные супруги поделились свежим снимком.

Известные украинские ведущие, звезды канала 1+1 Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжают радовать подписчиков романтическими фотографиями.

Читай также: Стройная Катя Осадчая в бикини похвасталась отдыхом с Горбуновым

Так, на этот раз на странице Осадчей в Инстаграм появился милый снимок с мужем, сделанный во время первого совместного рабочего дня после карантина. На снимке Юрий нежно смотрит на любимую, пока она делает селфи. Мужчина появился на кадре в черном костюме и белой рубашке. А Катя в светлом платье с блестками.

“Пара возвращается на работу :) Счастливы вместе“, - подписала фото ведущая.

Осадчая поделилась милым кадром с Горбуновым скриншот

Ранее Юрий Горбунов очаровал Сеть романтическим фото с женой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.