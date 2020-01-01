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"Счастливы вместе": Осадчая поделилась милым кадром с Горбуновым

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Звездные супруги поделились свежим снимком.
"Счастливы вместе": Осадчая поделилась милым кадром с Горбуновым
"Счастливы вместе": Осадчая поделилась милым кадром с Горбуновым
instagram.com/kosadcha

Известные украинские ведущие, звезды канала 1+1 Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжают радовать подписчиков романтическими фотографиями. 

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Так, на этот раз на странице Осадчей в Инстаграм появился милый снимок с мужем, сделанный во время первого совместного рабочего дня после карантина. На снимке Юрий нежно смотрит на любимую, пока она делает селфи. Мужчина появился на кадре в черном костюме и белой рубашке. А Катя в светлом платье с блестками.

“Пара возвращается на работу :) Счастливы вместе“, - подписала фото ведущая.

Осадчая поделилась милым кадром с Горбуновым
Осадчая поделилась милым кадром с Горбуновым
скриншот

Ранее Юрий Горбунов очаровал Сеть романтическим фото с женой.

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Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов
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Источник: Ivona bigmir)net

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