Ведущий попрыгал с 3-летним сыном на батуте.

"Кто кого?": Юрий Горбунов устроил батл с подросшим сыном instagram.com/gorbunovyuriy

Знаменитый украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов показал подписчикам, как провел выходные со своим сыном. Звездный отец вместе с 3-летним Иваном устроили батл.

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Так, на странице 49-летнего артиста появился милый кадр, где Юрий и Иван прыгают на батуте. Горбунов предстал босиком в черных штанах, белой футболке, серой кофте. А его сын запечатлен в серых штанах и клетчатой рубашке.

“Ну, хто кого перестрибає?😇“, - забавно подписал семейный кадр ведущий.

Юрий Горбунов устроил батл с подросшим сыном скриншот

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