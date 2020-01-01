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"Кто кого?": Юрий Горбунов устроил батл с подросшим сыном

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Ведущий попрыгал с 3-летним сыном на батуте.
"Кто кого?": Юрий Горбунов устроил батл с подросшим сыном
"Кто кого?": Юрий Горбунов устроил батл с подросшим сыном
instagram.com/gorbunovyuriy

Знаменитый украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов показал подписчикам, как провел выходные со своим сыном. Звездный отец вместе с 3-летним Иваном устроили батл.

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Так, на странице 49-летнего артиста появился милый кадр, где Юрий и Иван прыгают на батуте. Горбунов предстал босиком в черных штанах, белой футболке, серой кофте. А его сын запечатлен в серых штанах и клетчатой рубашке.

“Ну, хто кого перестрибає?😇“, - забавно подписал семейный кадр ведущий.

Юрий Горбунов устроил батл с подросшим сыном
Юрий Горбунов устроил батл с подросшим сыном
скриншот

Ранее стройная Катя Осадчая в бикини похвасталась отдыхом с Горбуновым.

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Теги: Юрий Горбунов
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Источник: Ivona bigmir)net

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