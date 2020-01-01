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Стройная Катя Осадчая в бикини похвасталась отдыхом с Горбуновым

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Звездная пара вместе с сыном прогулялась по Днепру на яхте.
Стройная Катя Осадчая в бикини похвасталась отдыхом с Горбуновым
Стройная Катя Осадчая в бикини похвасталась отдыхом с Горбуновым
instagram.com/gorbunovyuriy

Известные украинские ведущие, звезды канала 1+1 Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали поклонникам, как провели выходные вместе с сыном. Пара решила отправится кататься по Днепру на яхте.

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Так, на страницах супругов в Инстаграм появились фотографии, где Катя хвастается стройной фигурой в черном купальнике, а Юрий позирует за рулем в белой рубашке и синих шортах.  В подборке также можно увидеть 3-летнего сына ведущих - Ивана. 

“Літо - час фотографій в купальнику 😂 влітку, короткі поїздки на море в червні били підзарядкою і передчуттям майбутньої відпустки. Цьго року все інакше, але не привід не купатися в найближчій водоймі, готувати вдома вечері, дивитися кіно на вулиці, гуляти порожніми вулицями вечірнього міста і придумати тисячу безпечних розваг для себе і родини. Будь здорові! ❤️“, - подписала фото Катя.

Стройная Катя Осадчая в бикини похвасталась отдыхом с Горбуновым
Стройная Катя Осадчая в бикини похвасталась отдыхом с Горбуновым
Скриншот

Горбунов с сыном Иваном
Горбунов с сыном Иваном
Скриншот

“Капітанські вихідні!😇На воді як на суші!!“, - забавно подписал кадры Юрий.

Стройная Катя Осадчая в бикини похвасталась отдыхом с Горбуновым
Стройная Катя Осадчая в бикини похвасталась отдыхом с Горбуновым
Скриншот

Сын Осадчей и Горбунова
Сын Осадчей и Горбунова
Скриншот

Стройная Катя Осадчая в бикини похвасталась отдыхом с Горбуновым
Стройная Катя Осадчая в бикини похвасталась отдыхом с Горбуновым
Скриншот

Стройная Катя Осадчая в бикини похвасталась отдыхом с Горбуновым
Стройная Катя Осадчая в бикини похвасталась отдыхом с Горбуновым
Скриншот

Ранее Юрий Горбунов очаровал Сеть романтическим фото с женой.

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Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов
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Источник: Ivona bigmir)net

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