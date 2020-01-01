Стройная Катя Осадчая в бикини похвасталась отдыхом с Горбуновым

Известные украинские ведущие, звезды канала 1+1 Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали поклонникам, как провели выходные вместе с сыном. Пара решила отправится кататься по Днепру на яхте.

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Так, на страницах супругов в Инстаграм появились фотографии, где Катя хвастается стройной фигурой в черном купальнике, а Юрий позирует за рулем в белой рубашке и синих шортах. В подборке также можно увидеть 3-летнего сына ведущих - Ивана.

“Літо - час фотографій в купальнику 😂 влітку, короткі поїздки на море в червні били підзарядкою і передчуттям майбутньої відпустки. Цьго року все інакше, але не привід не купатися в найближчій водоймі, готувати вдома вечері, дивитися кіно на вулиці, гуляти порожніми вулицями вечірнього міста і придумати тисячу безпечних розваг для себе і родини. Будь здорові! ❤️“, - подписала фото Катя.