Шоумен заявил, что не знает тех людей, которые якобы являются его знакомыми и дают интервью СМИ.

В понедельник, 22 июня, звезда сериала “Интерны“ Кристина Асмус и резидент юмористического проекта Comedy Club Гарик Харламов приняли решение развестись после 8 лет отношений. О расставании супруги сообщили на своих страницах в Инстаграм.

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Так, как истинной причины пара решила не раскрывать, СМИ принялись искать тех, кто смог бы объяснить, почему артисты разорвали отношения. Однако Харламов заверил, что многие таблоиды подают ложную информацию.

Так, на своей странице в Инстаграм все новости о его разводе с Асмус Гарик назвал “бредом“ и добавил, что у него никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной и никакой Натальи Субботиной он не знает. Кроме того, мужчина в шутку заявил, что он тяжелый человек со скверным характером, а истинной причиной развода стал шопоголизм.

“Новая чушь летает в сети про наш развод. Вот, например, неизвестные мне фамилии несут очередную околёсицу) Для наиболее чувствительных читателей подобного рода бреда, поясню. У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной и никакой Натальи Субботиной я не знаю ))) и дабы опередить моих следующих “продюсеров“, “знакомых“ и “друзей“ признаюсь сам: я очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш, больной номофобией, акрофобией, арахнофобией, аблутофобией,аутофобией,клаустрофобией, верминофобией,галитофобией, дентофобией, зоофобией,лудоманией, пищевой и сексуальной зависимостью. Старый наркоман сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями. Животное хули уж там. Но, это не причина развода. Истинная причина развода: ШОПОГОЛИЗМ !!! 😂😂😂“, - высмеял слухи Гарик Харламов.

Гарик Харламов прокомментировал слухи о причинах развода с Асмус скриншот

Напомним, ранее Кристина Асмус обратилась к хейтерам после объявления о разводе.

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