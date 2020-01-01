Актриса высказалась о пользователях Сети, которые раскритиковали ее заявление о расставании с Харламовым.

"Все-то вы знаете": Кристина Асмус обратилась к хейтерам после объявления о разводе instagram.com/asmuskristina

В понедельник, 22 июня, звезда сериала “Интерны“ Кристина Асмус и ее муж, ведущий юмористического проекта Comedy Club Гарик Харламов объявили о разводе на своих страницах в Инстаграм.

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Пользователи Сети решили поделиться своими версиями, что могло бы стать причиной расставания звездных супругов после 8 лет отношений. Многие отметили, что пара распалась из-за откровенной секс-сцены Асмус в фильме “Текст“, другие же уверены, что это все хайп. Кристина в свою очередь также решила высказаться о теориях своих подписчиков.

“Конечно, было очевидно, что большинство комментариев будут содержать слова - “Текст“, хайп, бумеранг, Янковский, “предсказуемо“, “была с ним только из-за денег“, “сделайте ДНК-тест на отцовство“ и т.д. 😂 Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования 🔍 Всё-то вы знаете и всё-то вы видите. Кто какой на самом деле, в чем причина и кто из нас именно подал на развод 🤔 Ок, не буду отбирать у вас микрофон)) Занимайтесь творчеством, комменты открыты )) ❤️“, - обратилась к хейтерам российская актриса.

Кристина Асмус обратилась к хейтерам после объявления о разводе скриншот

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