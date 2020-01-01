Официально: Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе

Пара решила расстаться после 8 лет брака.

Звезда сериала “Интерны“, российская актриса Кристина Асмус и ее муж, шоумен и резидент юмористического проекта Comedy Club Гарик Харламов приняли решение разойтись после 8 лет отношений. О разводе сообщили сами супруги на своих страницах в Инстаграм.

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Так, в своем аккаунте 39-летний Гарик отметил, что его отношения с Кристиной переходят на другой уровень. Он поблагодарил жену за рождения дочери Анастасии и добавил, что откровенная сцена в фильме “Текст“ не является причиной развода.

“Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм “Текст“, ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаемся друзьями, с большим уважением друг другу. Сейчас идёт бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких“, - сообщил Харламов.

Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе скриншот

В свою очередь 32-летняя Асмус добавила, что решение о расставании было принято почти год назад. Также актриса заявила, что она и Гарик не собираются в ближайшее время давать интервью на тему развода.

“Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом ))))) Мы расстаёмся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить тёплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители. В любом случае это болезненный процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению. СМИ прошу не беспокоить, это бессмысленно. Никаких комментариев и интервью (во всяком случае пока) на эту тему не будет“, - написала Кристина.

Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе скриншот

Напомним, ранее Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом.

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