"Мечта сбылась": Пэрис Хилтон запостила фото с отдыха с новым бойфрендом

Светская львица вместе с любимым посетила виноградник в Нью-Йорке.

Американская актриса, певица, модель и светская львица Пэрис Хилтон, которая в конце 2018 года рассталась с актером и моделью Крисом Зилка, закрутила новый роман с предпринимателем и писателем Картером Реумом.

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На днях 39-летняя знаменитость поделилась романтической фотографией с возлюбленным. На своей странице в Инстаграм Пэрис разместила кадр с прогулки по винограднику Wölffer Estate в Нью-Йорке. На свежем снимке Хилтон в легком платье розового цвета позирует в обнимку с Картером. Влюбленные нежно смотрят друг другу в глаза.

“Ты моя сказка, и мечта сбылась“, – подписала фото светская львица.

Пэрис Хилтон запостила фото с отдыха с новым бойфрендом скриншот

Ранее Пэрис Хилтон показала, как выглядела в 15 лет.

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