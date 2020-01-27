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Светская львица Пэрис Хилтон показала, как выглядела в 15 лет

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Звезда призналась, что еще в 15-летнем возрасте начала пользоваться пуш-апом.
Светская львица Пэрис Хилтон показала, как выглядела в 15 лет
Светская львица Пэрис Хилтон показала, как выглядела в 15 лет
Getty Images

Американская актриса, певица, модель и светская львица Пэрис Хилтон удивила подписчиков архивной фотографией. Звезда показала, какой была в 15-летнем возрасте.

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На своей странице в Instagram 38-летняя знаменитость опубликовала снимок, где она позирует с ярким макияжем и в шелковом светло-коричневом платье с откровенным декольте. Отметим, что на фото 15-летняя Хилтон выглядит вполне взрослой.

В описании к архивному кадру Пэрис призналась, что уже в 15 лет пользовалась бюстгальтерами с пуш-апом.

“Когда мне было 15 лет, я обнаружила волшебные чудеса бюстгальтера пуш-ап“, - забавно подписала фото светская львица.

Скриншот

Напомним, ранее Пэрис Хилтон сообщила о смерти своего дедушки, владельца сети отелей Hilton Бэррона Хилтона.

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Теги: Пэрис Хилтон
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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YO_ZURI    27.01.2020, 11:57
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YO_ZURI
натянуть бы малышку на шишку
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