Звезда призналась, что еще в 15-летнем возрасте начала пользоваться пуш-апом.

Светская львица Пэрис Хилтон показала, как выглядела в 15 лет Getty Images

Американская актриса, певица, модель и светская львица Пэрис Хилтон удивила подписчиков архивной фотографией. Звезда показала, какой была в 15-летнем возрасте.

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На своей странице в Instagram 38-летняя знаменитость опубликовала снимок, где она позирует с ярким макияжем и в шелковом светло-коричневом платье с откровенным декольте. Отметим, что на фото 15-летняя Хилтон выглядит вполне взрослой.

В описании к архивному кадру Пэрис призналась, что уже в 15 лет пользовалась бюстгальтерами с пуш-апом.

“Когда мне было 15 лет, я обнаружила волшебные чудеса бюстгальтера пуш-ап“, - забавно подписала фото светская львица.

Скриншот

Напомним, ранее Пэрис Хилтон сообщила о смерти своего дедушки, владельца сети отелей Hilton Бэррона Хилтона.

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